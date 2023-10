ACO har avslutat samarbete med Zara Larsson

Hudvårdsföretaget ACO har avslutat sitt samarbete med popartisten Zara Larsson, som hamnat i blåsväder sedan hon jämfört Hamas terrorangrepp mot Israel med Ukrainas försvarskrig mot Ryssland. Enligt ACO avslutades samarbetet i förra veckan, innan Larsson publicerade sitt ställningstagande.

Under helgen gick den svenska popartisten Zara Larsson ut med sitt stöd till Hamas terrorangrepp mot Israel, som hon jämförde med Ukrainas försvarskrig mot Ryssland i ett inlägg på Instagram.

”Oh so it’s stand with Ukriane when Russia invades but not Palesti-” skrev Larsson i ett inlägg som publicerades som en Instagram story, vilket innebär att inlägget inte kan kommenteras och försvinner från sajten efter en tid.

Zara Larsson har haft ett sponsor-samarbete med hudvårdsföretaget ACO, och så sent som på torsdagen i förra veckan lade hon ut ett sponsrat inlägg i samarbete med företaget på sitt Instagram-konto.

Men det samarbetet är nu över enligt ACO. På tisdagen publicerade flera konton på plattformen X skärmdumpar ur konversationer med ACO där det framgick att ACO inte längre har något samarbete med Larsson.

Väldigt bra av ACO att inte fortsätta samarbetet med Hamas-kramaren Zara Larsson. pic.twitter.com/06RauR5bd5 — Ellen E (@EllenEstherN) October 10, 2023

Nyheter Idag har varit i kontakt med ACO för att bekräfta uppgiften och fått följande svar.

”ACO och Zara Larsson har inte längre ett pågående samarbete. Vårt tidigare avtal gick ut i mitten av förra veckan och vi har inte fört några diskussioner om en förlängning”.

