Afghan försökte köra ihjäl minst tio personer i Lund – hörde röster och ville bli martyr

LUND På nyårsdagen åkte afghanen runt i Lund i en stulen bil och försökte köra på minst tio personer på övergångsställen och trottoarer, men alla klarade sig, inte minst tack vare en taxichaufför som åkte efter honom och hängde på tutan. Nu åtalas han för tio fall av mordförsök. – Jag känner, jag får bra känslor att bli martyr för Gud, säger han själv.

En äldre man från Afghanistan hade tankat bilen i Malmö, men på väg ut från bensinstationen ställde sig en yngre afghan i vägen och sparkade på bilen när den stannade. Föraren klev ur bilen och frågade vad han höll på med, men då började den yngre mannen veva med armarna mot honom.

– Han skrek hela tiden jag ska slå dig, jag ska slå ihjäl dig din jävla gubbe. Allt detta sa han på persiska, berättar bilens ägare i förhör.

Då föraren backade undan hoppade den yngre mannen in i bilen, där bilnycklarna satt kvar i låset, och körde därifrån. Ett par timmar senare – det är oklart exakt vad han gjorde däremellan – kom han till Lund där han under en halvtimme körde runt i maklig fart och letade efter offer att köra ihjäl.

Hans mål var både cyklister och fotgängare, och vid ett par tillfällen saktade han in och stannade för att släppa personer över gatan, för att sedan rivstarta och försöka köra på dem. Enligt ett vittne siktade han vid ett tillfälle mot en grupp ungdomar, 30–40 till antalet, men just där var kanten till trottoaren för hög, så han kom inte upp på den. Vid flera andra tillfällen körde han just upp på trottoarer för att komma åt fotgängare som i några fall tvingades kasta sig undan.

Taxichaufför kan ha räddat livet på många

En av anledningarna till att ingen miste livet eller ens fick några skador var sannolikt att en rådig taxichaufför, själv med bakgrund i Mellanöstern, uppmärksammade afghanen på ett tidigt stadium då han passerade en korsning utan att se sig för. Taxichauffören anade oråd och följde efter. Han märker sedan hur afghanen försöker köra på en cyklist och sedan en fotgängare.

– När jag ser att han försöker köra på folk så kör jag efter honom och tutar för jag måste uppmärksamma folk på hans bil. Jag trodde att han skulle skada eller döda någon. Jag fortsatte följa efter honom hela tiden för att folk skulle se honom, berättar han i förhör.

Via komradion kontaktar chauffören taxibolaget som i sin tur ringer till Polisen. Chauffören försöker filma bilen framför, men i stressen missar han att trycka på inspelningsknappen. Hela tiden håller han sig precis bakom och låter inga andra bilar komma mellan honom och bilen framför, men det sliter på nerverna.

– Jag är jätterädd, speciellt vid Bankgatan och i stan för där är det mycket folk. Om jag inte hade tutat för 3-4 personer som gick vid skattehuset så tror jag att han hade lyckats köra på dem.

En polis som pratar med honom i samband med att afghanen stoppats och gripits beskriver att chauffören är kraftigt påverkad av händelsen. Han skakar kraftigt och säger att han håller på att spy. Rädslan sitter kvar.

Prova på att bli PLUS-medlem och läs hela artikeln: – om hur polisen misstänkte terrorbrott – afghanens erkännande i förhör – ”rösterna” afghanen sade sig höra

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.