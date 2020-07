Afghan slipper utvisning tack vare lågt IQ-test

MALMÖ En man från Afghanistan fick avslag på sin asylansökan och utvisningsbeslut av Migrationsverket. Men han överklagade beslutet och får nu rätt att stanna i Sverige av migrationsdomstolen. Detta för att han, bland annat, anses lida av en lindrig intellektuell funktionsnedsättning – ett fall som Samhällsnytt var först att rapportera om.

Mannen sökte asyl i Sverige i januari 2016 och i mars 2018 beslutade Migrationsverket att neka honom uppehållstillstånd och att utvisa honom till Afghanistan. Mannen överklagade då beslutet till migrationsdomstolen som i juni dömde till hans fördel och gav honom tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Mannen, vars ålder är oklar men som enligt en medicinsk åldersbedömning är vuxen, har uppgett att han riskerar att dödas av talibanerna om han skickas tillbaka till sitt hemland. Därutöver har han åberopat ett psykologutlåtande för att visa att han har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

”Som utvecklingsstörd och mentalt och socialt handikappad, sammantaget med andra omständigheter i målet, borde han skyndsamt beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilda alternativt synnerligen ömmande omständigheter. Allt annat skulle strida mot Sveriges åtaganden inom området för mänskliga rättigheter”, argumenterar mannen enligt domen.

Mannen påstår dessutom att det inte finns några interna flyktalternativ för honom i Afghanistan.

Migrationsverket å sin sida har stått fast vid sitt beslut och tycker inte att mannen har kunnat bevisa sitt intellektuella handikapp. Myndigheten menar att det visserligen råder en väpnad konflikt i mannens hemprovins, men att han har möjlighet till internflykt i exempelvis huvudstaden Kabul.

”Han får anses vara en person med låg profil. Han är därtill en vuxen man som talar språket i landet. Han har klarat av skolan i Sverige, har en anställning och är numera självförsörjande. Han får därmed anses vara arbetsför och ha goda möjligheter att klara sin försörjning”, uppger Migrationsverket.

Migrationsdomstolen tycker dock att mannens åberopade psykologutlåtande är trovärdigt och att det är bevisat att han lider av en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

”Psykologen har bl.a. använt bedömningsinstrumenten Wechsler Intelligence Scale for Children-V (WISC-V) och Rey Complex Figure Test (RCFT), där hans prestationer generellt ligger betydligt under normalområdet. Resultaten visar bl.a. på en generell begåvningsnivå betydligt under normalområdet och betydande kognitiva svårigheter”, skriver domstolen.

Domstolen tror inte på att han personligen är förföljd av talibanerna, men konstaterar att det råder väpnad konflikt i mannens hemprovins och att mannen ska anses vara alternativt skyddsbehövande om han inte kan få skydd någon annanstans i Afghanistan. Till skillnad från Migrationsverket menar domstolen att internflykt inte är ett alternativ.

”[Mannen] är, oaktat att han har gått en viss tid i skola i Sverige och skaffat en anställning, outbildad och utan arbetslivserfarenhet i hemlandet. Han lider av en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som gör det svårare för honom att på egen hand försörja sig och som gör honom mer utsatt. Mot bakgrund av detta, situationen för återvändande internflyktingar och särskilt med beaktande av att han saknar nätverk på nämnda internflyktsorter, finner migrationsdomstolen att det inte är rimligt ur ett humanitärt perspektiv att hänvisa [mannen] till ett internt flyktalternativ på någon av de orter som Migrationsverket har hänvisat till.”

Sålunda anses mannen vara alternativt skyddsbehövande och beviljas uppehållstillstånd som gäller i 13 månader.

