Afghansk asylsökande högg ner tre människor i tyska Ravensburg

RAVENSBURG På fredagen knivhögg en man från Afghanistan tre människor i sydtyska staden Ravensburg. Mannens framfart stoppades när Ravensburgs borgmästare fick mannen att lägga ner kniven. Ett av offren har livshotande skador, rapporterar Schwäbische. Knivmannen är i Tyskland för att söka asyl uppger tyska myndigheter.

Det var vid fyratiden på fredagseftermiddagen som den 19-årige afghanen gick lös runt om i centrala Ravensburg med en stor kökskniv. Enligt ett pressmeddelande från lokal polis så knivhögg afghanen två syriska asylanter, en 19-åring och en 20-åring. En 52-årig tysk medborgare knivhöggs också. Ett av offren kämpar för livet efter knivattackerna.

@foxnewsvideo terror attack by 16 year old Afghan refugee in Ravensburg Germany today injuring three! pic.twitter.com/MppedEsjBQ

— Rachelle T (@tenacerachelle) September 28, 2018