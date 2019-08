Aftonbladet svarar om utelämnade signalementet

SVERIGE En kvinna i 20-årsåldern har anmält att hon våldtogs av ett gäng ”mörkhåriga och mörkhyade” män på fredagskvällen i Piteå. Som Nyheter Idag tidigare rapporterat har flera stora medier valt att utelämna uppgiften om männens utseende i sin rapportering. Nu försvarar Aftonbladet utelämnandet.

Det var under festivalen Piteå dansar och ler som kvinnan konfronterades av tio män som tvingade in henne i ett garage och där utförde en våldtäkt mot henne. På onsdagen gick polisen ut med information om händelsen då man vill ha in tips från allmänheten för att kunna gripa de skyldiga.

En av uppgifterna man gick ut med var att gärningsmännen var ”mörkhåriga och mörkhyade” – något som flera medier inklusive Aftonbladet, Dagens Nyheter och SVT Nyheter Norrbotten valde att utelämna i sin rapportering. Aftonbladet rapporterade däremot att de tio männen uppges ha talat en blandning av svenska och engelska.

Nyheter Idag har mejlat Aftonbladet och fått svar från redaktionschefen Karin Schmidt om varför man utelämnade uppgiften om männens utseende:

”Vi tycker att blandningen av svenska och engelska är en mer specifik uppgift och därför ett bättre signalement. I sådana fall går vi efter hur utpekande signalementen är, och ju mer detaljerade, desto bättre.”

Nyheter Idag har svarat att om detaljrikedom är det som efterfrågas blir ju signalementet bättre om man inkluderar både männens utseende och de språk de talade. På detta mejl har vi inte fått något svar från Karin Schmidt.