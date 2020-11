Aftonbladets Sima jämför Trumpsupportrar med IS

Efter en incident mellan Trumpsupportrar och Joe Bidens kampanjbuss på en väg i Texas jämför Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima Trumpsupportrarna med den islamistiska terrorsekten IS. Jämförelsen får hård kritik från flera politiska läger på Twitter.

Jonna Sima, ledarskribent på Aftonbladet, jämför Trumpsupportrar med IS i ett inlägg på Twitter. ”Bilder som väcker tankar till IS-kalifatet… och hejas anti-demokratiskt på av presidenten” skriver Sima och länkar till en Aftonbladet-artikel.

Artikeln Sima länkar till handlar om en händelse på en väg i Texas, där en bilkaravan med Trump-supportrar ska ha kört så att de omringade en av Joe Bidens kampanjbussar.

Incidenten i fråga inträffade på fredagen och utreds av FBI som trakasserier, rapporterar CNN. Enligt Biden-kampanjen ska så många som 100 fordon varit inblandade, och försökt sakta ned kampanjbussen på motorvägen.

President Trump twittrade om händelsen och skrev att han ”älskar Texas”. Enligt ett senare uttalande från Trump ska karavanen ha ”skyddat” kampanjbussen.

En senare film som dykt upp på händelsen visar att tidigare uppgifter om att Trump-supportar försökt preja en av Biden-kampanjens bilar inte stämmer.

