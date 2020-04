Åkesson: ”Här gömmer sig regeringen bakom myndigheter”

SVERIGE Sverige behöver en ekonomisk ”rivstart” för att ta sig ur krisen. Det menar Jimmie Åkesson som i en stor intervju för Nyheter Idag berättar om krismötena med Stefan Löfven, om Magdalena Anderssons motstånd, kontakterna med ”Ulf och Ebba” och tiden efter corona. – Jag tror att Sverigedemokraternas samhällsanalys, som är konservativ och nationalistisk, har en stark framtid.

Jimmie Åkesson menar att regeringen har agerat tafatt och svagt i hanteringen av coronakrisen. Nu signalerar han att SD kommer att vara mer aktiva i opposition.

– Det känns som om regeringen blev tagen på sängen. Man inledde med en väldig senfärdighet. Vad det berodde på är svårt att säga. Inte ens Folkhälsomyndigheten verkade ta det på särskilt stort allvar förrän smittan var allmänt spridd i Sverige. Det var först då det började hända saker, säger Åkesson.

– Sedan har man steppat upp de senaste veckorna. Dels med krispaketen till företagen. De är inte tillräckliga, kommer för sent, och har inte fått den effekt som man har hoppats på. Men det tyder ändå på att man nånstans förstår allvaret i situationen.

Coronakrisen har avslöjat Sveriges brist på beredskap, säger Jimmie Åkesson.

– Den totala bristen på skyddsutrustning, till och med i sjukvården, för de som ska träffa coronasmittade patienter, det är en jätteskandal som vi garanterat får anledning att återkomma till när den värsta krisfasen är över. Det är kanske den största bristen som visat sig nu. Man har i ett par decennier struntat i krisberedskap och beredskapslager och liknande.

Den dagliga kommunikationen om coronaviruset sköts i Sverige på dagliga pressträffar på Folkhälsomyndigheten, ofta med statsepidemiologen Anders Tegnell. Det är enbart tjänstemän och inga politiker närvarande. Det skiljer sig från andra länder som exempelvis Danmark eller USA där pressträffarna leds av politiker.

– Politiken behöver steppa upp ytterligare och ta ett större ansvar. Det går inte att delegera ansvaret, säger Åkesson.

– Det är klart att man ska lyssna på experter. Det är klart att man ska till sig av experters rekommendationer och råd. Men ytterst är det politiken som fattar besluten och är ansvariga. Det framgår inte riktigt i den svenska debatten. Här gömmer sig regeringen bakom myndigheter i stället.

Under coronakrisen har oppositionen varit splittrad. Inte ens KD och M har lagt gemensamma krispaket.

Om inte KD, M och SD kan komma överens om gemensamma förslag i den största kris som Sverige genomlidit sedan andra världskriget, när ska man kunna komma överens?

– Det är en väldigt speciell situation för oppositionen just nu. En gång i veckan har jag möten med alla andra partiledare. Där har man möjlighet att göra korta inspel, ställa frågor. Det är den arena vi har just nu. Sen har vi såklart riksdagen. Men någon samordning av förslagen finns inte hos oppositionen. Däremot har ju Januaripartierna (C, L, MP och S) varit ganska samspelta även om vi får signaler om att det varit ganska tuffa förhandlingar i vissa frågor, säger Åkesson.

Han betonar att han tycker att veckomötena, som leds av Stefan Löfven och där bland andra Folkhälsomyndigheten informerar, är något bra.

Vad hindrar egentligen dig, Ulf Kristersson och Ebba Busch att koppla upp på Skype och komma överens om en gemensam strategi (i opposition)?

– Vi har ju kontakt. Det vill jag ändå understryka. I en hel del av de frågor som har varit omdebatterade så har jag stämt av med både Ulf och Ebba. Så det finns en kontakt inom oppositionen. Sen är den inte organiserad på något sätt. Det kan hända att det kan bli mer av en organiserad opposition i takt med att man landar i den här krisen. Nu har det varit väldigt mycket. I början blev nog alla lite tagna på sängen av den här situationen, säger Jimmie Åkesson.

– Jag måste väl säga att jag också blev tagen på sängen, inte av själva situationen kanske, utan hur kontroversiellt det var att ifrågasätta regeringen och expertmyndigheterna. Det har ständigt varit en balansgång där vi åtminstone initialt vågade stickade ut lite grann. Men det blev ganska nedsablat och också från övriga oppositionen.

Enligt källor till Dagens Industri är Centerpartiet och Liberalerna med på direkta stöd till företagen, det skulle alltså innebära att det finns en majoritet i riksdagen för att köra över regeringen. Ändå händer det inget. Det låter som rena sandlådan.

– Ja, men jag tror att det hänger ihop med det här att det är en ständig balansgång för alla politiska partier i det här läget. Hur mycket vågar man ta strid, hur mycket vågar man gå emot regeringen i det här läget. Man tänker: ”Hur uppfattas det på kort sikt, hur uppfattas det på lång sikt”. Sen landar olika partier i olika slutsatser.

SD har nu lagt ett förslag till riksdagen, ett utskottsinitiativ, om direkta stöd till företag.

– Det här utskottsinitiativet vi har tagit hanteras slutgiltigt på torsdag. Vi hoppas fortfarande att få stöd av Moderaterna i den frågan men ingenting tyder på det just nu (näringspolitiske talespersonen för M Lars Hjälmered säger till Sveriges Radio att SD:s förslag är bra men att M kommer lägga ett eget förslag i sin alternativa vårbudget). Det är väldigt märkligt att det ska vara så, säger Åkesson.

En nationalekonom som Magnus Henrekson pratar om att det potentiellt handlar om 600 000 jobb som riskerar att försvinna de närmaste månaderna, människor som blir arbetslösa. Partier funderar i det läget på spelteori?

– Ja. Det är svensk politik och politik i allmänhet. Det är min bestämda uppfattning att hela det politiska etablissemanget, alltifrån politiska partier till medier, förhåller sig till det spelteoretiska, på något subtilt plan förvisso, men det finns med där hela tiden. Jag tycker att det är uppenbart att både socialistiska och borgerliga ledarsidor försöker beskriva SD i det här läget som irrelevanta. Om det nu rådde ”borgfred” så borde den typen av analyser vara helt ointressanta.

I början av april bad regeringen om att få utökade befogenheter på grund av coronakrisen. Något som SD ställde sig bakom. Jimmie Åkesson förklarar.

– Om man lyssnat på debatten så har det varit allt från att regeringen ska införa diktatur och så vidare. Men så är det inte. Här handlar det om att regeringen får befogenheter att utan att gå via riksdagen, snabbt kunna stänga ner vissa inrättningar i samhället om man bedömer att det behövs av smittskyddsskäl. Jag blev väldigt förvånad faktiskt att man inte hade de befogenheterna. Jag tycker att det är helt okontroversiellt.

– Sen är det klart att ”djävulen finns i detaljerna”, som någon uttryckte det. Så var det i det här fallet. Det fanns detaljer som inte var så genomtänkta men de fick vi också möjlighet att ändra, säger Åkesson.

Han pekar på att alla beslut som regeringen tar måste godkännas av riksdagen i efterhand samt en möjlighet för enskilda näringsidkare som drabbas av nedstängning att kompenseras.

– Jag tycker att det är orimligt att regeringen inte har skarpa åtgärder att ta till vid en krissituation. Där skiljer vi oss väldigt mycket från andra länder, säger Åkesson.

Vi kommer att vakna upp i en verklighet efter corona. Vad får en sådan här kris för effekter på samhällsdebatten och människors prioriteringar?

– Jag tror att Sverigedemokraternas samhällsanalys, som är konservativ och nationalistisk, har en stark framtid. Nu förstår folk vikten av att det finns gränser i världen, gränskontroller och gränsskydd. Man börjar förstå vikten av att ha koll på vilka som befinner sig i landet, vilka som är skrivna i landet. Den här debatten om samordningsnummer har blossat upp igen kopplat till det här med smittspårning.

– Det finns äntligen en levande diskussion om civilförsvarets betydelse. Vi har försökt väcka liv i frågan i tio års tid men ingen har lyssnat. Nu sitter till och med Isabella Lövin på partiledaröverläggningar och talar om vikten av civilförsvar. Det där är ju det som kommer att komma så småningom.

Hur tar vi oss ur detta?

– Det handlar om en rivstart för Sverige. Vi har redan pratat om 10-20 procent av BNP i stimulansåtgärder till näringslivet och arbetsmarknaden. Det står jag fast vid. Det är vad som behövs. Vi behöver dels se till att sunda och livskraftiga företag inte går under nu på grund av den här förhoppningsvis ganska så tillfälliga krisen. Vi behöver se till att de som blir utan jobb får adekvat omskolning, säger Jimmie Åkesson.

– Vi måste hålla igång hjulen. När det väl är dags att återstarta måste vi vara beredda att göra det med riktigt kraftfulla åtgärder.

Jimmie Åkesson är övertygad om att partiets profilfrågor som migrationspolitik, rättspolitik och trygghet kommer att vara minst lika viktiga framöver.

– Jag satt i ett möte med migrationskommitten nyligen. Där har man, kan jag tycka, inte riktigt förstått att vi befinner oss i ett nytt läge. Innan den här krisen bröt ut på allvar var jag på besök i Turkiet och bildade mig en uppfattning om läget i gränslandet mellan Grekland och Turkiet. Det är ju inget som har försvunnit. Det är ju bara så att man har slutat att skriva om det på grund av annat. När det här är över kommer vi att vakna upp till den verkligheten.

– Just nu är det många som inte prioriterar den vanliga politiken. Men det betyder inte att den försvinner. Utan det betyder bara att den är satt på paus och att vi måste vara redo att fatta de beslut som behövs när vi väl vaknar upp efter det här.

Hur kommer vi se SD i debatten framöver?

– Vi kommer att fortsätta att lägga våra förslag. Vi kommer att fortsätta att peka på vad vi tror är den bästa ekonomiska politiken för att hantera den ekonomiska krisen och ta oss ur den. Man är inte van i en krissituation med tre stora partier.

– Vi vill vara den tredje kraften och vi kommer att fortsätta att vara det. Vi kommer att fortsätta att ligga på i de frågor som vi tycker är viktiga. Som till exempel frågan om karensavdraget där regeringen hittills har kommit undan ganska lätt med att ha lovat slopat karensavdrag tills plötsligt alla inser att de bara får 490 kronor i plånboken.

– Även om vi ska ha någon form av balanserad relation till regeringen i det här läget måste vi ändå bedriva oppositionspolitik. Vi ska berömma regeringen för det som de gör bra men också kritisera och ligga på där de gör saker dåligt, säger Åkesson som säger att man från SD i det här läget kommer att ha ett fokus på att vara konstruktiv.

– Inte uppta regeringens tid med sånt som kan anstå. Samtidigt kommer vi att vara väldigt vaksam på det regeringen gör och försöka förbättra. Jag upplever också att åtminstone delar av regeringen är lyhörd. Kommer man med bra inspel så lyssnar till exempel statsministern. Sedan kanske han inte hanterar det som man själv skulle vilja men han lyssnar, säger Jimmie Åkesson.

Det gäller inte alla delar av regeringen. Tidigare har Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomiskpolitiske talesperson, berättat för Nyheter Idag hur kontakterna med finansminister Magdalena Andersson har varit obefintliga. Även Jimmie Åkesson bekräftar bilden av en ”svår” finansminister.

– Finansministern har inte varit så villig att föra diskussioner och dialog med oss innan man lägger fram sina krispaket. Det är ju en brist så klart, konstaterar Åkesson.