Åkesson sågar M:s invandringslinje: ”Kommer minst tio år för sent”

SVERIGE Moderaterna vill minska asylinvandringen till Sverige med närmare 70 procent, men det är too little, too late enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. ”Deras förslag kommer minst tio år för sent”, skriver han.

”Vi kan inte längre blunda för Sveriges integrationsmisslyckande och hur det påverkar vår förmåga att välkomna fler människor till vårt land. En stram migrationspolitik är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med integrationen.”

Så skriver moderaterna Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard i en debattartikel i Aftonbladet på torsdagen. Där presenterar de partiets förslag inför den parlamentariska migrationsutredning där alla partier ingår och vars arbete inleds nästa vecka.

Moderaterna vill bland annat sänka asylmottagandet med cirka 70 procent för att lägga Sverige på samma nivåer som våra grannländer Norge, Finland och Danmark. I absoluta tal handlar det i nuläget om 5 000 till 8 000 asylsökande per år.

”Skyddsbehövande ska som huvudregel beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta, och vi ska ha ett stramt regelverk vad gäller familjeåterförening. Det finns inget utrymme för nya skyddsgrunder. Skarpa försörjningskrav ska gälla”, skriver M-företrädarna vidare.

Men SD-ledaren Jimmie Åkesson, som själv är med och representerar sitt parti i migrationsutredningen, är föga imponerad. På sin Facebooksida sågar han Moderaternas utspel.

”Jag konstaterar att M tar stora steg i rätt riktning, men deras ambitionsnivå är för låg givet dagens dramatiska situation. Deras förslag kommer minst tio år för sent”, skriver han och fortsätter:

”Min uppfattning är att volymmålet, d v s antalet asyl- och anhöriginvandrare som tillåts komma hit, måste sättas på en betydligt lägre nivå under överskådlig tid.”

Fakta Migrationspolitiska utredningen Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté ska utreda Sveriges framtida migrationspolitik. Målet är att kommittén ska ta fram en politik som är långsiktigt hållbar och som har ett brett stöd i riksdagen. Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 15 augusti nästa år. Jimmie Åkesson kommer att företräda sitt parti tillsammans med den migrationspolitiska talespersonen Paula Bieler. Han har tidigare sagt att han inte tror att slutresultatet blir en stramare invandringspolitik. – Nej, den här kommittén är ju tillsatt just för att gömma undan frågan, sade han till TT i juli. Källor: Regeringen, TT