Åkessons burn – frågade Lööf om ”vita män som gått livets hårda skola”

STOCKHOLM I partiledardebatten i riksdagen på onsdagen pressade Jimmie Åkesson Annie Lööf om hennes ”vita män”-kommentar på Twitter. Tidigare hade Annie Lööf citerat Michelle Obama och sagt ”when they go low, we go high”. – Är det att ”go high”, frågade Åkesson.

Jimmie Åkesson valde att ta upp den uppmärksammade kommentar som Annie Lööf gjort på Twitter efter att PR-mannen Markus Hankins beklagade sig över den respons han fick när han kritiserade Jimmie Åkessons ”skrik och gapande” mot Annie Lööf i söndagens partiledardebatt på SVT.

”Åh, just dessa vita män som gått livets hårda skola har kommenterat hos mig ett tag och strött ’positiva’ vibbar”, skrev Lööf till svar. Själv fick hon då hundratals svar varav många där folk frågade sig varför hudfärgen var relevant att anmärka på i sammanhanget.

Jimmie Åkesson uttryckte förståelse för att man reagerade mot näthat och att han stödde Lööf i det men sade att Lööf uttryckt sig djupt olämpligt.

– Jag tycker att det uttrycker ett starkt förakt, sade Åkesson.

Annie Lööf svarade med att vita män som gått livets hårda skola är en beskrivning som hennes kritiker ofta använder om sig själva.

– Det är ju en blinkning till den biografi som faktiskt väldigt många av de twittrarna faktiskt har, där de faktiskt beskriver sig på just det sättet, sade Lööf och fortsatte:

– Jag brinner för mångfald, jag tittar vare sig på hudfärg eller kön, jag tycker att det är viktigt att alla ska få samma möjligheter och rättigheter. Så just det svaret på Twitter handlade om vad de själva benämner sig som och det tycker jag är viktigt, sade Lööf innan hon styrde in diskussionen på Ungern och anklagade Jimmie Åkesson och SD för att vara otydliga kring demokratin i Ungern.

Åkesson undrade vad Ungern hade med saken att göra.

– Det jag försöker diskutera med Annie Lööf är hennes förmodade klassförakt. Det ger uttryckt för att Annie Lööf hyser ett slags förakt för människor som inte har samma fina utbildning som Annie Lööf och som inte lever samma fina liv som Annie Lööf, sade Åkesson och fortsatte.

Tidigare hade Annie Lööf citerat Michelle Obama: ”When they go low, we go high”, och menat att hon och hennes politiskt allierade skulle hålla en bättre politisk nivå än motståndarsidan.

Något som Åkesson tog upp.

–Här drar man en ganska stor grupp vanliga knegare över en kam och kallar dem, jag vet inte vad. Det är knappast något som rimmar med ”When they go low, we go high”. Jag tror Michelle Obama håller med mig om det.

Lööf svarade:

– De som läser kommentarerna där tror jag förstår vad jag menar med just den tweeten.

Se replikskiftet här: