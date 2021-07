Åklagare frias i rätten – räddas av sin egen undermåliga förundersökning

ÖREBRO När mannen blev åtalad för våldtäkt förlorade han jobbet, fick flytta från hemstaden och hade en allmänt jobbig tid. Men han friades helt i rätten, och åklagaren backades inte ens upp av sina egna vittnen.

Istället stämdes åklagaren för obefogat åtal och fick sitta på de åtalades bänk – men nu frias hon, inte minst för att den förundersökning hon själv lett bedrivits på vad tingsrätten kallar ett ”rättsosäkert” sätt. Vid rättegången valde åklagaren att inte uttala sig eller svara på några frågor.

Under 2017 blev en man och en kvinna bekanta genom en förening där de båda var medlemmar, och i december bestämdes att mannen skulle hälsa på över en helg. Under besöket hade de bland annat sex några gånger innan han återvände hem. Hon tackade honom efteråt i ett sms för att han ”varit lugn med henne” och de hördes av några gånger via sociala medier innan kontakten dem emellan upphörde.

Stämningen trissas upp i hetsgrupp på nätet

Kvinnan kände dock att inte allt var helt bra efter besöket och vände sig till en sluten Facebookgrupp för kvinnor där hon skall ha vagt beskrivit vad som hänt och uttryckt att hon varit osäker på vad som skett, att hon inte uttryckt sig tydligt om vad hon ville och att hon sedan mot sin vilja blivit penetrerad. Ett vittne beskriver hur det sedan blev allmän smutskastning av den utpekade mannen.

Det finns inget material i utredningen från den nu nedlagda Facebookgruppen, och ett vittne berättar att hon lämnade gruppen när administratörerna tyckte att ”systerskapet” var viktigare än att till exempel medverka i en polisutredning och att medlemmarna sedan, när gruppen splittrats, hotades med sociala repressalier om något från gruppen läckte ut.

Privat polisrelation ledde till anmälan

Kvinnan sökte också stöd hos sitt ex – som var polis. Han uppmanade henne att polisanmäla, vilket hon gjorde, och ärendet hanterades sedan vid enhet där exet arbetade trots flera jävsanmälningar från den utpekade mannen. Först efter tredje eller fjärde jävsanmälningen flyttades ärendet till en annan polisenhet.

Tre kvinnor som deltog i Facebookgruppen och som hade kontakt med målsägande kallades senare som åklagarvittnen till huvudförhandlingen, men det blev en kalldusch för åklagaren. Inte bara för att deras enda kännedom om händelserna kom från målsäganden, utan för att en av dem kände sig direkt lurad av målsäganden och berättade dessutom att hon pressats av polisen att själv polisanmäla mannen, vilket hon dock inte gjorde.

Ytterligare ett vittne som kallades till huvudförhandlingen var målsägandes psykoterapeut, men enligt dennas journalanteckningar gav kvinnan till henne en helt annan bild av händelseförloppet än vad kvinnan uppgett i polisförhör och i rätten.

Tingsrätten kunde naturligtvis inte göra annat än att frikänna.

Åklagaren ställs inför rätta – och tiger



Den åtalade mannen valde att redan innan han friades från våldtäktsanklagelserna stämma åklagaren för obefogat åtal, en så kallad rekonventionstalan. För åklagare gäller nämligen att de endast skall väcka åtal om det är sannolikt att det kan leda till fällande dom.

Vid huvudförhandlingen för två veckor sedan vittnade mannen bland annat om hur 100 mejl som han skickat till Polisen saknades i utredningen och hur de varit ovillig att ta emot den bevisning i form av sms och chat-konversationer han erbjöd dem.

Åklagaren däremot förklarade att hon ville utnyttja sin rätt att vara tyst och inte tänkte svara på några frågor alls.

Tingsrätten håller de egna om ryggen

Tingsrätten väljer nu att fria åklagaren, inte minst på grund av att sanningen om vad som sagts eller inte sagts i polisförhör inte går att komma åt då dessa inte spelats in. Tingsrätten menar att detta förfarande – att dokumentera förhör endast i form av anteckningar – i grunden är rättsosäkert. Tingsrätten skriver:

”Det borde med dagens teknik och bevaringsmöjligheter inte vara särskilt stora problem med att säkerställa den bästa bevisningen på det sättet [med inspelning]. Då skulle domstolarna inte behöva få de mycket vanliga invändningarna om att det som står i förundersökningsmaterialet inte är det som sas. Det skulle vidare vara önskvärt att alla förhör spelades in och att tekniken med egenhändigt upprättade promemorior inte tilläts, eftersom dessa inte kompletteras med ställda frågor om bl.a. otydligheter.”

Tingsrätten argumenterar sedan utifrån linjen att tingsrätten tidigare, i den friande domen mot mannen, inte skrivit att målsägande inte var trovärdig, bara att detta i sig inte var tillräckligt för friande dom. Och då de avgörande bevisen saknas – eftersom de inte spelats in – frias åklagaren.

