”Allahu akbar” – Sinéad O’Connor blir muslim och byter namn

IRLAND Den irländska sångerskan Sinéad O’Connor, mest känd för låten ”Nothing Compares 2 U”, ger nu beskedet att hon konverterar till islam. Det uppger Irish Post.

Den 51-åriga sångerskan var tidigare katolik och blev till och med prästvigd av en irländsk sekt i slutet av 1990-talet. Men förra året meddelade O’Connor att hon lämnar kyrkan och byter namn till Magda Davitt.

Nu uppger hon i en serie inlägg på Twitter att hon har blivit muslim. ”Det är den naturliga slutpunkten i varje intelligent teologs resa. All studie av helig skrift leder till islam. Vilket gör alla andra heliga skrifter överflödiga”, skriver hon bland annat.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’

— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 oktober 2018