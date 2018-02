Allard om Springares medlemskap i Örebropartiet: ”Han besitter en bred organisatorisk kompetens”

ÖREBRO Peter Springare har gått med i Örebropartiet. Markus Allard, partiledare och medarbetare på Nyheter Idag, berättar om partiet och vad han tycker att Peter tillför.

– Mycket! Mitt intryck är att han besitter en bred organisatorisk kompetens, som jag tror kan bli riktigt intressant i kombination med våra andra medlemmar. Han verkar dessutom fullkomligt orädd inför vad folk ska tycka eller tänka, vilket är skönt och nyttigt i en organisation där man måste kunna vara rak och ärlig, säger Allard om sin partikamrat.

Örebropartiet grundades inför valet 2014. Allard ser tillbaka på Örebropartiet 2014.

– Vi har gjort en lång resa på kort tid. De flesta av oss var väldigt unga då, jag var bland de äldsta, jag var 24.

Att bygga ett parti från grunden var något som tvingade den lilla gruppen till att anpassa sig.

– Med tiden fick man lära sig vad som betydde något och vad som inte gjorde det. Om man bygger något från grunden tvingas man till att anpassa och lära sig. Då kan man inte stå där och gömma sig bakom någon ideologi, vad som är rätt eller fel, det handlar om att lyssna på vad folk har för problem och sen är det bara att smutsa ner händerna och försöka leverera. Man tvingas till att bli pragmatisk.

– Det är också intressant hur medlemsbasen förändrats över den här perioden. Det började med ett gäng vänsterungdomar, men i takt med att fokus blev att satsa på jordnära och enkla lokalfrågor, snarare än manifestera sin ideologiska ståndpunkt så böts medlemsbasen ut. Vi har en helt annan typ av medlemmar idag än 2014.

– Personligen har det varit väldigt nyttigt och befriande att komma bort från svensk vänster. Jag ser mig i allra högsta grad som marxist, men absolut inte som en del av den svenska vänstern, de representerar någonting annat.

Är Örebropartiet ett vänster eller högerparti?

– Inget av det! Vad betyder ens vänster eller höger idag? Och var placerar du in ett parti som vill sänka politikers och chefstjänstemäns löner, införa fri tandvård, social hemtjänst, nolltaxa i kollektivtrafiken och subventionera barn och ungdomars idrottsaktiviteter? Det samtidigt som vi vill spara in på invandringsrelaterade kostnader och låta krogen ha öppet en timme till. Det blir absurt att försöka att pressa in alla partier på den där värdelösa skalan, men framförallt är det helt onödigt. Det är bättre att se till de konkreta politiska förslagen, är de bra eller dåliga?

– Vi drar väljare från alla andra partier. Många i valrörelsen 2014 sa ju att de skulle rösta på oss lokalt och SD på nationell nivå, men det är klart vi drar väljare från S, M och de andra partierna också.

– Kärnan är att vi tycker att politiken har svävat iväg och vårt partis syfte är att bidra till att ta ner den på jorden igen. Politikerna representerar inte längre folket som de en gång gjorde, de har snarare formerat ett eget lite klasskikt för sig, något som är avgörande för vilka beslut de fattar. Därför måste vi ta ner politiken på jorden igen, sänka politikerlönerna och ta bort privilegierna kombinerat med att införa mer direktdemokratiska möjligheter för medborgarna.

Kan ni tänka er att samarbeta med alla partier?

– Ja, självklart. Vi är kritiska mot alla partier för att de, i olika utsträckning, är en del av korruptionen i politiken och staten, men i vissa sakfrågor kan de ju ha viktiga poänger. Så man får hålla isär de två, att kunna ha en egen politisk linje och kritisera de andra partierna, vissa mer än andra, men samtidigt vara öppen för att kunna komma överens i specifika sakfrågor.

– Det är ju ärligt talat ens förbannade jävla plikt att kunna göra så, speciellt om det finns akuta problem. Så som de etablerade partierna beter sig, att man inte kan samtala, det är ju en jävla sandlåda!

Varför finns ni bara i Örebro län?

– Man måste börja någonstans. Hade vi haft några miljoner i partikassan hade det kanske gått att starta ett parti på nationell nivå, för det är tydligt att det behövs en ny politisk kraft i det här landet, men är vi är långt ifrån där än. Nu är fokus att ta mandat i kommun- och regionfullmäktige.

Tror du det går?

– Jag upplever att finns en stor efterfrågan på vår politik, det är frågor som de allra flesta skriver under på, men det gäller att nå ut med politiken också. Vi träffar fortfarande väljare som inte vet att vi finns. Det där är vårt största problem att ta itu med, att med begränsade resurser konkurrera med de större partierna på lokalt och regionalt plan.

– Om vi kämpar hårt så kommer vi nå ut och då kommer vi ta mandat, ingen annan kommer göra det här åt oss.

Och Springare då, vad tillför han partiet?

