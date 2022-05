Amerikan slår världsrekord – har ätit dagligen på McDonalds i 50 år

USA Donald Gorske, 68, är amerikanen som tilldelats ett nytt Guinness världsrekord. I 50 års har tid har han ätit en Big Mac från McDonalds – nästan varje dag.

1972 var året då Gorske åt sin första Big Mac i sin hemstad Fond du Lac, Wisconsin. För att fira 50-årsjubileet var han under tisdagen tillbaka på sin lokala McDonalds för att äta den klassiska hamburgaren.

– I den stunden sa jag: ”Jag kommer förmodligen att äta dessa i resten av mitt liv”, säger han till Guinness världsrekord om sin första Big Mac.

Today's the day for Don Gorske! 🚨

He has eaten a Big Mac from @McDonalds EVERY DAY for the last 50 YEARS! 🍔

Here's his story 👇 pic.twitter.com/L93K32RI6v

— Guinness World Records (@GWR) May 17, 2022