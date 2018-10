Amerikansk journalist: ”Trump har radikaliserat många fler än vad IS har gjort”

Journalisten Julia Ioffe har tidigare varit i blåsväder när hon antytt att Donald Trump har sex med sin egen dotter. Nu har hon återigen gjort ett kontroversiellt utspel när hon som gäst i ett program på CNN säger att Donald Trump har radikaliserat fler än den islamistiska terroristgruppen IS har gjort.

Julia Ioffe, politisk reporter för magasinet GQ, väckte uppmärksamhet när hon deltog i en panel i programmet ”The Lead” på CNN häromdagen efter den dödliga attacken på synagogan i Pittsburgh där elva människor mördades.

Under en diskussion om tonen i det politiska samtalet rent allmänt och president Donald Trumps ton specifikt, gjorde Julia Ioffe en jämförelse med den islamistiska terroristgruppen IS. Hon sade att Donald Trump ”har radikaliserat många fler än vad IS har gjort”.

Julia Ioffe skrev även kort efter synagogeattacken på Twitter:

”Och ett ord till andra amerikanska judar: Det är den här presidenten som gör det här möjligt. Här. Där ni bor. Jag hoppas att ambassadflytten (Trump har beslutat att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, reds anm) där ni inte bor, var värt det”, skrev Ioffe.

And a word to my fellow American Jews: This president makes this possible. Here. Where you live. I hope the embassy move over there, where you don’t live was worth it. — Julia Ioffe (@juliaioffe) October 27, 2018

Hennes uttalanden har väckt stora protester och nu har hon bett om ursäkt.

”Jag borde inte har gått till sådan överdrift i sändning, skriver hon på Twitter.