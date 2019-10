Amerikanska tjänstemän: Turkstödda styrkor befriar IS-terrorister

De turkstödda styrkor som invaderat norra Syrien anklagas nu av amerikanska tjänstemän för att ha befriat IS-terrorister. På måndagen införde president Trump sanktioner mot Turkiet, och kurderna har allierat sig med den syriska regeringen för att slå tillbaka den turkiska invasionen.

Två amerikanska tjänstemän uppger till Foreign Policy att turkstödda styrkor avsiktligt befriar IS-terrorister under den turkiska invasionen av norra Syrien.

Tidigare har USA:s president Donald Trump har skrivit på Twitter att ”kurderna kanske har släppt några för att få oss inblandade”, något som nu motsägs av amerikanska tjänstemän.

….Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!

