Amerikanske polisfackbossen sågar media: ”Det är vidrigt”

NEW YORK Media förtalar poliskåren och politikerna har övergett dem. Det sade Mark O’Meara, polisfacksboss i New York, när han i ett rasande anförande på tisdagen tog sina poliskollegor till försvar på en pressträff på tisdagen, något som Fox News rapporterat om.

Efter den svarte amerikanen George Floyds död i Minneapolis, då han trycktes ner av en polis, har poliser i USA blivit föremål för stenhård kritik och ifrågasättande. Många av de omfattande demonstrationerna som på flera håll spårat ur i upplopp och plundringar och vandaliseringar har haft anti-polis-budskap.

I Minnesota har beslut tagits om att lägga ner poliskåren. I New York har borgmästaren Bill De Blasio lovat att krympa polisens budget – defund.

Nu verkar det som om polisfacket har fått nog. Mark O’Meara, New York-ordförande för polisfacket Police Benevolent Association, kallade till pressträff på tisdagen där han stående framför en grupp poliskollegor skällde ut media och politiker.

Han började med att hålla upp sin polisbricka.

– Den här är inte nersmutsad av vad någon i Minneapolis gjort. Den skiner fortfarande. Och det gör fortfarande deras brickor, sade O’Meara och vände sig om och pekade på sina kollegor.

– Sluta behandla oss som djur och gangsters! Och börja behandla OSS med lite respekt, sade O’Meara som menade att poliser har stängts ute från debatten.

– Vi har blivit förtalade… Det är vidrigt, det är vidrigt, sade O’Meara och laddade på ännu mer.

– Ni har försökt få oss att skämmas för vad vi jobbar med, sade O’Meara.

Sedan sade han:

– Ingen pratar om alla de poliser som dödats den senaste veckan i USA. Och det har varit ett antal.

Han kommenterade också George Floyds dödsfall, som nu utreds som ett mord av tredje graden.

– Vi har inte överseende, accepterar inte det som hände i Minneapolis. Vi helt och hållet förkastar det som han (polismannen som tryckte ner George Floyd) gjorde som något som vidrigt. Det är vidrigt. Det är inte hur vi gör saker. Det är inte hur poliser gör saker och ting.

– Våra lagstiftare har övergett oss. Media smutskastar oss.

O’Meara avslutade med att vända sig till sina poliskollegor.

– Jag är stolt att vara polis. Och jag kommer att fortsätta vara stolt över att vara polis tills den dag jag går i pension.

Se Mike O’Mearas uttalande här:

