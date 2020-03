Amerikanskt företag börjar massproducera prov för corona: ”5 miljoner tester i månaden”

USA Det amerikanska biomedicinska företaget Abbott Laboratories har fått ett coronaprov godkänt av amerikanska myndigheter som ger svar inom 13 minuter. Man räknar med att kunna ta fram 50 000 prov per dag – tillsammans med ett annat system kan man testa fem miljoner i månaden och proven ska finnas tillgängliga i USA från den första april enligt företaget. ”Vi jobbar med att få ytterligare tester till fler ställen runt om i världen”, kommenterar Abbott till Nyheter Idag.

Amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket, FDA, har gett ett snabbtillstånd, ett ”Emergency Use Authorization”, för ett coronaprov utvecklat av Abbott Laboratories, något Boston Herald var först att rapportera

Coronaprovet ger svar inom 13 minuter. En sampling tas från patientens näsa eller svalg och sedan genomsöks det efter fragment av coronavirusets RNA-genom.

Provtagningen görs i en portabel apparat – ID NOW – som är mindre än en kaffebryggare. ID NOW-apparaten finns redan på många hälsovårdscentraler runt om i USA då den används bland annat för provtagning av influensa.

Abbott Laboratories säger att man kommer att tillverka 50 000 tester om dagen och att testerna kommer att finnas tillgängliga från den 1 april.

Tillsammans med ett annat system för coronatester som heter m2000 RealTime (som tar längre tid att visa resultat), säger Abbott att man kommer kunna leverera fem miljoner tester i månaden.

Till Nyheter Idag skriver Abbott att deras nya coronatest för tillfället enbart är tillgängligt i USA.

”Vi jobbar med att få ytterligare tester till fler ställen runt om i världen, och då inklusive vårt m2000-provtagningssystem som vi också fick godkänt”, skriver Abbott.

Den förre chefen för FDA hyllar det nya snabbtestet på Twitter som en ”gamechanger”.

This is GAME CHANGER. Abbott to market, starting next week, a fast point-of-care #coronavirus test, delivering positive results in 5min and negative results in 13min. Will deliver 50K tests/day to start. Kudos to Abbott and FDA’s Jeff Shuren and team at CDRH who are in the fight.

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) March 28, 2020