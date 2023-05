Anti-kapitalistiskt ”betala vad du kan”-kafé stänger efter ett år

I mars 2022 öppnade det ”anti-kapitalistiska” kaféet The Anarchist i den kanadensiska staden Toronto med affärsmodellen ”betala vad du kan”. Men drygt ett år senare tvingas kaféet nu stänga sin verksamhet.

I ett uttalande på kaféets webbsida skriver ägaren Gabriel Sims-Fewer om hur kaféet den 30 maj kommer att stänga sina dörrar.

”Det har varit en fantastisk upplevelse att få kontakt med så många fantastiska samhällsmedlemmar, väcka desperat behövd debatt och höja blodtrycket hos konservativa (vilket inkluderar er, ’anarkokapitalister’ och ’libertarianer’), samt fullfölja de flesta servicearbetares dröm om att inte behöva tolerera närvaron av professionella klassförrädare (grisar och militärer)”, skriver han i meddelandet.

Han går sedan vidare med att skylla sitt affärsmässiga misslyckande på kapitalbrist.

”Tyvärr gjorde bristen på generationsrikedom/såddkapital från etiskt bankrutta källor mig oförmögen att klara av den lugna vintersäsongen, eller växa på de sätt som behövs för att vara hållbar på längre sikt.”

Trots att han nu tvingas stänga verksamheten kallar han kaféet för ”en stor succé” och säger att det har gett honom massvis med inspiration och utbildning till framtida projekt.

Därefter avslutar han meddelandet med några väl valda fraser:

”Fuck the rich. Fuck the police. Fuck the state. Fuck the colonial death camp we call ’Canada’.”

Anklagas för hyckleri

Huruvida Gabriel Sims-Fewer och kaféet verkligen levde upp till sina anti-kapitalistiska ideal råder det emellertid delade meningar om. Enligt New York Post ska lokalbor ha klagat på dess höga priser och kallat ägaren för en hycklare.

Prislappen ”betala vad du kan” gällde heller inte för hela kaféets utbud, utan gällde för bryggkaffet medan andra varor så som espresso eller frukostbakelser krävde betalning för att få verksamheten att gå runt.

Kaféet tillät dessutom vem som helst att komma in och använda toaletten. Därtill fick folk lov att hänga i lokalen utan att behöva köpa något.

På sin Instagram har kaféet länge lagt upp bilder inifrån dess verksamhet med böcker och affischer innehållande politiska budskap. Däribland ”ACAB” (All cops are bastards).

Visa detta inlägg på Instagram Ett inlägg delat av The Anarchist (@theanarchistcafe)

Visa detta inlägg på Instagram Ett inlägg delat av The Anarchist (@theanarchistcafe)

Visa detta inlägg på Instagram Ett inlägg delat av The Anarchist (@theanarchistcafe)

Läs även: Kommunistiska partiet startar avdelning i Bollnäs

Läs även: Worst of woke: BLM–demonstrationernas värsta klipp