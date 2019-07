Arbetsmiljöverket hotar stoppa strippbussen – inspektören stripteasemotståndare

STOCKHOLM Sedan sista maj har strippbussen Crazy Candy Club rullat på Stockholms gator. Nu hotar Arbetsmiljöverket med arbetsförbud då det inte finns kollektivavtal, något Stockholm Direkt avslöjade. Handläggare för Arbetsmiljöverket i ärendet är vänsterprofilen Jenny Bengtsson som i en krönika i ETC tidigare i år påstått att striptease och människohandel ”är tätt sammankopplade”.

Strippbussen Crazy Candy Club har rullat sen sista maj i Stockholm, mellan 22 och 04, från onsdag till lördag. Bussen, en dubbeldäckare som byggdes om i vintras, och har strippstång och dansgolv, åker runt med kvinnliga och manliga strippor i Stockholmsnatten.

Nu hotas verksamheten av ett arbetsförbud från Arbetsmiljöverket då det inte finns något kollektivavtal.

– Om man har människor i arbete mellan 00 och 04 måste man ha ett kollektivavtal, alternativt ha beviljats dispens, säger Jenny Bengtsson som är handläggare i ärendet åt Arbetsmiljöverket till Stockholm Direkt. Hon och några kollegor gjorde den 1 juli en inspektion av strippbussen där de förutom arbetstider även hade synpunkter på den roterande strippstångens säkerhet. Enligt protokoll gjordes inspektionen efter tips.

Andreas Qvarnström är med och driver Crazy Candy Club. Han säger att Arbetsmiljöverkets hot grundas på en felaktig premiss.

– De påstår att vi har anställda. Det har vi inte. Alla som jobbar hos oss är egna företagare och fakturerar oss för de timmar som de jobbar. säger Qvarnström.

Han utvecklar:

– Tänk en restaurang som tar in en trubadur fem gånger i månaden. Eller om du har en svensexa och hyr in en underhållare till den. Det finns inget kollektivavtal där heller. Det hela är mycket enkelt, säger han.

Handläggaren Jenny Bengtsson har tidigare uttalat sig starkt kritiskt om striptease. Så sent som i maj, någon vecka innan strippbussen började rulla på Stockholms gator, kopplade hon striptease till människohandel i en ledartext med rubriken ”Stå emot hemmarunkarna och reglera porren” i tidningen ETC:

”Porr, prostitution, striptease, trafficking och människohandel är tätt sammankopplade. Många kvinnor som är involverade i porren förekommer också i andra delar av sexindustrin, som striptease och prostitution. Kvinnor i pornografi kommer ofta från samma marginaliserade bakgrund som kvinnor i prostitution. Det kan inte anses vara godtagbart, att vad som inte kan benämnas som annat än pågående sexhandel, ska få pågå ostört i Sverige.”

Idag skriver jag ledare om porr, övergrepp och sexuellt våld. Sexköpslagen trädde i kraft 1999. Samtyckeslagen trädde i kraft 2018. Nu är det dags för nästa steg bort från det patriarkala sexuella våldet mot kvinnor.https://t.co/uGB3saCvdO — Jenny Bengtsson (@klasskamp) March 24, 2019

Jenny Bengtsson är tidigare ersättare för Vänsterpartiet i riksdagen, där hon ersatte partikamraten Ali Esbati i en månad 2016. Hon har även varit ordförande för Hotell- och restaurangfackets avdelning Stockholm-Gotland och ledamot i förbundsstyrelsen. 2017 blev hon inspektör på Arbetsmiljöverket.

– Ja, man kan ju inte vara riktigt lika mycket aktivist när man är myndighetsutövande. Men jag tänker att folk med erfarenhet från skyddsombudslivet och det fackliga livet är precis vad i alla fall jag vill se på Arbetsmiljöverket, sade Bengtsson till LO-tidningen Arbetet när hon började det nya jobbet.

Om inte Candy Crazy Club uppfyller kraven kan man få arbetsförbud mellan 00-05 från och med den 23 augusti, uppger Stockholm Direkt som hänvisar till Arbetsmiljöverket.

Det kan också bli tal om en retroaktiv straffavgift på 465 kronor för varje strippa och timme på alla de timmar hittills som enligt Arbetsmiljöverket har varit i strid med lagen.

Andreas Qvarnström säger att man kommer att författa och skicka in ett yttrande till Arbetsmiljöverket i god tid.

Strippbussen i Stockholm ska vara den enda i sitt slag.

– Det finns inte någon annanstans, inte i Europa i allafall, säger Andreas Qvarnström.

Han förklarar att det finns rent ”operativa” fördelar med att ha striptease ”on wheels”.

– Med en buss blir man lite mer flexibel. Vi kan vara utanför en mässa och vi kan vara med på alla typer av event. Hade vi haft en traditionell lokal hade vi ju varit fastlåsta på ett och samma ställe.

Någon besparing blir det inte jämfört med att ha vanliga lokaler.

– Det går ungefär jämt ut. Vi har ju en chaufför, vi ska ha service på bussen och så vidare, säger Andreas Qvarnström.

Med strippbussen undviker han däremot ett dilemma som många strippklubbar i Sverige har.

– Det finns en del andra klubbar som har uppgett felaktig verksamhet när de skrivit hyreskontrakt med sin värd.

Varför då?

– De får inga hyreskontrakt. För att få ett avtal med en bostadsrättsförening eller om det är en fastighetsägare måste man uppge en annan verksamhet. Så är det i Sverige idag. Det vill vi inte hålla på med utan det ska vara korrekt, inga konstigheter.

Bussen snurrar primärt i Stockholm. Förra helgen åkte strippbussen till Västerås och bil- och raggarfesten Summer Meet.

– Vi tänkte vi skulle prova. Västerås ligger ju rätt nära.

Hur gick det då?

– Mottagandet var enormt positiv. Det var tusentals tummar upp och inga sura miner någonstans. Vi hade många par som kom. Sedan var det ju många raggare – det är ett raggarmeet. Framförallt var jag imponerad av antalet folk som inte var raggare som kom.

Den vanliga uppställningen av strippor på ett arbetspass är fyra tjejer och två killar.

Hur bygger man om en dubbeldäckare till en bra strippbuss?

– Ja, för det första kan man sätta in en strippstång. Vi har satt in det och sedan har vi också ett dansgolv. Vi tog ut sätena och satte in nya och satte dem så att vi skapade en loungekänsla. Sedan tog vi bussen till bilbesiktningen och hörde med dem. De hade några synpunkter på saker vi skulle fixa till och det gjorde vi. Sedan var det klart.

Nyheter Idag söker Jenny Bengtsson och företrädare på Arbetsmiljöverket för en kommentar.