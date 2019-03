Årets sommarplåga här: ”Vi är afghaner, vi är soldater”

STOCKHOLM Är det här årets stora sommarplåga? En grupp ensamkommande afghaner som kallar sig ”Danish” har producerat en gangsterrapdoftande låt med titeln ” AFG – Vi är afghaner”. De framför låten delvis maskerade i en video inspelad i centrala Stockholm, något som Samnytt var först att rapportera om. Låten – som laddats upp på Youtube – har fått närmare 100 000 visningar.

Videon laddades upp den 4 januari och har fått ett blandat mottagande. I skrivande stund har ”Vi är afghaner” fått 1,2 tusen uppåtröster och 1,6 tusen neråtröster. På drygt två månader har låten fått 100 000 visningar.

Gruppen, eller artisten, ”Danish”, presenterar låten som: ”En ny banger, till alla AFG-grabbarna”.

I videon så uppträder de afghanska männen delvis maskerade.

Texten handlar bland annat om deras relation till polisen som man refererar till som ”grisar”.

Det var en afghansk man, Muhammad Hussaini, som 2017 knivhögg polismannen Ted Eriksson i samband med afghandemonstrationerna på Medborgarsplatsen i Stockholm. Hussaini fick straffrabatt då han ansågs vara 18 år gammal. Afghanen hade vid ett tidigare tillfälle uppgett sig vara 25 år gammal.

Läs mer: Ensamkommande afghanen Muhammad Hussaini får straffrabatt för knivattacken på polisen Ted Eriksson

Vi är afghaner, vi är soldater, aina (Polisen) följer oss hela tiden, de vet hur vi gör det på platsen, vi är G:s (Gangsters)”

”De ser hur vi krigar”

”Grisarna försöker”

”FTP” (Fuck the Police)

”I rather die like a man than leave like a coward” (Jag dör hellre som en man än flyr som en fegis)

I en vers så hånar man begreppet ”ensamkommande barn”:

”De kallar oss för ensamkommande barn”.

I kommentarsfälten är omdömena om låten hårda.

”Jag vill ha tillbaka mina skattepengar”

”Jag e från Irak men efter de här ska rösta på sd”

”Sämsta låten”

Har du transkriberat låten? Mejla reportern!