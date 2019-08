Arga blatten: ”Min kanal håller på att raderas”

SVERIGE Den populäre Youtubeprofilen En Arg Blatte Talar varnar nu för att hans konto kan stängas ned för brott mot företagets ”hate speech”-regler. Nu har han raderat alla sina videor i preventivt syfte och skriver till Nyheter Idag att han kommer att starta en egen hemsida.

”Hjälp”, skrev Arga blatten på Twitter under tisdagskvällen. ”Jag tror att min kanal håller på att raderas.”

Enligt den politiskt inkorrekte youtubaren hade han fått två ”strikes” på 24 timmar och kunde inte längre ladda upp något på sin kanal. I en skärmdump framgår det att han anklagas för att ha brutit mot Youtubes regler mot ”hate speech”.

Help.

I think my channel might be about to get deleted.

2 strikes in 24 hours and now I can’t upload or notify my subscribers, what’s going on @TeamYouTube ?

I wrote an e-mail but you had time to give me a new strike meanwhile. Me appealing doesn’t delay anything? pic.twitter.com/BqpHl5D3T3

— Angry Foreigner (@ArgBlatteTalar) August 6, 2019