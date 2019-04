Assange gripen i London

Julian Assange har gripits av brittisk polis, rapporterar Sky news. Wikileaks-grundaren greps på Ecuadors ambassad i London på torsdag förmiddag efter att Ecuador drog tillbaka den asyl man utfärdat för Assange 2012.

Assange sökte asyl i Ecuador efter att brittisk domstol beslutat att Assange skulle utlämnas till Sverige, där Assange 2010 häktades i sin frånvaro misstänkt för våldtäkt och ofredande.

2015 gick preskriptionstiden ut för de mindre allvarliga anklagelserna mot Assange. 2017 lades utredningen ned och överåklagare Marianne Ny upphävde sin arresteringsorder mot Assange, men enligt Ny kunde utredningen återupptas innan augusti 2020.

Enligt Wikileaks bjöds brittisk polis in till ambassaden för att gripa Assange av ambassadören.

Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested.

Christine Assange, Julians mor, kommenterar också gripandet på Twitter efter att ha talat med en av Assanges advokater.

I have just spoken to one of Julians lawyers.

Julian is likely to appear before a UK Magistrate within 24 hrs re (old defunct) "bail warrant"

UK likely to seek max prison term of 12 months in higher court.

Our focus is as always to STOP a U.S. Extradition!

Let's get to it!

— Mrs. Christine Assange (@AssangeMrs) April 11, 2019