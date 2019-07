Asteroid som kunde förstört stor stad passerade mellan jorden och månen

RYMDEN På torsdagen var det nära ögat för jorden, då en asteroid passerade på bara en femtedel av avståndet mellan jorden och månen. Hade asteroiden slagit ned hade kollisionen motsvarat 30 Hiroshimabomber.

En asteroid som mätte mellan 57 och 130 meter i diameter och höll en fart på 24 meter per sekund passerade jorden på torsdagen på ett avstånd av bara 73 000 kilometer, vilket är ungefär en femtedel av avståndet mellan jorden och månen.

Eftersom asteroiden kom från samma håll som solen upptäcktes den av astronomer först i sista stund, rapporterar Sidney Morning Herald.

Asteroider av den här storleken passerar jorden ungefär en gång per årtionde. Men den här gången kom den ovanligt nära.

– Det här är en av de närmaste passager förbi jorden av en asteroid som vi känner till. Och den var ganska stor, säger Professor Michael Brown vid Monash University.

Meteoren som exploderade ovanför Chelyabinsk i Ryssland år 2013 var bara 20 meter i diameter. Asteroiden som man tror utplånade dinosaurerna beräknats ha mätt 16 kilometer.

Hade torsdagens asteroid, som döpts till ”2019 OK”, kolliderat med jorden hade nedslaget motsvarat 30 Hiroshima-bomber, enligt Alan Duffy, professor i astronomi vid Swinburne University.

– Det är en stads-dödar asteroid. Men eftersom den är så liten är den väldigt svår att se förrän i sista sekund. Den passerade trångt innanför månens omloppsbana. Definitivt för nära för att kännas säkert, säger Duffy till Sidney Morning Herald.

This is the video of the close encounter of Asteroid 2019 OK we have been Twitting all day with the Earth: https://t.co/bjT7uhQJuO pic.twitter.com/3e4UyPcdPl

— ASAS-SN (@SuperASASSN) July 25, 2019