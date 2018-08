Attacken: SD målar ut S som nazistkollaboratörer i egenproducerad dokumentär

SVERIGE Socialdemokraterna inspirerade nazi-Tyskland på 30-talet i frågor om ”rashygien”. Det är en av flera uppseendeväckande uppgifter som SD presenterar i en egenproducerad dokumentär om Socialdemokraternas historia. Den nästan två timmar långa filmen finns tillgänglig för allmänheten på Youtube.

Att Sverigedemokraterna ofta beskrivs som ett parti med bruna rötter känner säkert de flesta till. Inte minst har det från Socialdemokratiskt håll ofta framförts sådan kritik. Nu slår SD tillbaka mitt i brinnande valrörelse med en egenproducerad dokumentär där en lång rad citat och faktapåståenden från Socialdemokrater och S-kopplade tidskrifter återges.

”Vad negern kan tillägna sig av vår europeiska civilisation bildar blott en tunn fernissa kring hans ursprungliga väsen, i sitt inre är och förblir han neger”, är ett av de S-citat som dokumentären återger.

Svenska socialdemokrater inspirerade nazi-Tyskland om rashygien

Men den kanske mest uppseendeväckande omständigheten som presenteras i dokumentären handlar om hur de svenska Socialdemokraterna inspirerade nazi-Tyskland i rasfrågor. Ett exempel som redovisas är att Eugen Fischer, chefen för det rasbiologiska institutet i Berlin, lät sig imponeras av hur det då socialdemokratiska Sverige arbetade med rasfrågor.

”Med detta har ni skapat ett verkligt monument för Edert land och folk … Edert arbete bör bli en förebild för andra länder att eftersträva”, löd Fischers omdöme.

Fischer var en av de författare som inspirerade Adolf Hitler till idéer om rashygien, idéer som alltså haft sitt ursprung ur svensk socialdemokrati. Och så fortsätter filmen i nästan två timmar att redogöra för omständigheter runt Socialdemokraterna som i princip aldrig omnämns i svensk debatt.

Hjälpte nazi-Tyskland under andra världskriget

Andra omständigheter som dokumentären kastar ljus på är exempelvis hur den svenska regeringen vägrade hjälpa den norska kungafamiljen som var på flykt under nazisternas ockupation av Norge. Den norske kungen bad svenska gränsvakter om att få passera in till Sverige under sin flykt till Storbritannien. Men efter samtal mellan gränsvakterna och den socialdemokratiska regeringen var budskapet att kungen skulle gripas.

Den norska kungen tvingades istället vända tillbaka till det ockuperade Norge men lyckades ändå till slut att fly till Storbritannien. Och så fortsätter det, med exempel efter exempel på hur dåvarande svenska regering gjorde vad de kunde för att vara nazisterna till lags. Vidare redovisas ingående hur Sverige arbetade med frågor om rashygien, steriliseringar och vanvård av människor som svalt ihjäl – eller utsattes för grymma experiment.

Dokumentären har titeln ”Ett folk Ett parti – Socialdemokraternas historia som den aldrig berättats förut” och är producerad av den SD-ägda tidningen Samtiden.