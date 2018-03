”Attackerade äldre kvinna”: Men ingen polisanmälan

STOCKHOLM En video sprids just nu på Facebook som visar en ung man gå till attack mot en kvinna på tunnelbanan. Men vad som egentligen hände går inte att veta. Polisen i Stockholm har inte fått in någon anmälan och personen som publicerar videon svarar inte på telefon. Efter en timme hälsar hon via SMS att hon jobbar.

Artikeln har uppdaterats.

Under söndagen publicerar Facebookanvändaren Sandra Dahm Johansson en video som visar en ung man gå till attack mot en kvinna på tunnelbanan. Enligt Johansson är videon filmad vid Vårby gård i södra Stockholm. Mannen slår hårt med handen mot plexiglaset och beter sig hotfullt för att förmå kvinnan att lämna sittplatsen.

– Stick härifrån, säger mannen samtidigt som han håller handen utsträckt.

Johansson kommenterar videon på Facebook med att ”arg snubbe fick inte sittplats”. Vidare påstår hon att mannen försökte slå och sparka henne för att hon gick emellan.

Polisen: Varken fått in larm eller någon anmälan

Men uppgifterna från Johansson kan inte bekräftas av Stockholmpolisen. När Nyheter Idag ringer till polisens regionledningscentral söker de både på händelserapporter och inkomna anmälningar, men hittar ingenting som kan relateras till Johanssons video och påståenden på Facebook.

Nyheter Idag har även sökt Sandra Dahm Johansson flera gånger över telefon, men efter ett par signaler tutar det upptaget. Efter ungefär en timme svarar hon via SMS att hon är på jobbet. Nyheter Idag kommer fortsätta söka Johansson och polisen under söndagen.

Vet du någon om händelsen? Tipsa Nyheter Idag!