Au revoir Bryssel: Liberalerna åker UT ur EU-parlamentet enligt ny opinionsmätning

SVERIGE Krisen fortsätter för Liberalerna. Efter Januariöverenskommelsen har partiet straffats hårt av väljarna i opinionsmätningar. I en mätning från Expressen/Demoskop är man även under 4-procentsspärren för EU-valet – ett val där L traditionellt har varit starka. Samtidigt ökar SD kraftigt och fördubblar stödet jämfört med senaste EU-valet.

Liberalerna fick 9,9 procent i EU-valet 2014 och blev fjärde största parti. Det kommer inte gå lika bra den här gången – åtminstone inte om man får tro opinionsmätningen från Expressen/Demoskop som visar på mardrömssiffran 3,3 procent – under fyraprocentsspärren. Något som innebär att L åker ur EU-parlamentet och får städa ur sina kontor i Bryssel.

– Det har varit ont om goda nyheter för Liberalerna de senaste månaderna, och i den här mätningen håller mönstret i sig. Med ett stöd på 3,3 procent inför EU-valet betyder det att partiet åker ur parlamentet om detta också blir ett valresultat. Siffran är särskilt uppseendeväckande eftersom EU-valen har varit Liberalernas starka gren där partiet har legat högre än i riksdagsvalen. Det är en kombination av faktorer som tynger ned Liberalerna, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop till Expressen.

Våren har varit en mardröm för L med ras i opinionen efter att man tillsammans med C gått in som stödparti till Stefan Löfvens S-MP-regering i Januariöverenskommelsen. C har dock klarat sig bättre i opinionsmätningarna och ligger på ungefär samma resultat (6,1 procent) som vid förra EU-valet, dock betydligt lägre än i mätningar för drygt ett år sedan inför riksdagsvalet.

Förutom Januariöverenskommelsen har L fått hantera att partiledaren Jan Björklund blivit en ”lame duck” genom att meddela att han ska avgå – men inte förrän efter EU-valet. Deras tidigare planerade toppnamn på EU-listan Cecilia Wikström har man dessutom tvingat bort efter avslöjanden om att hon haft sidoinkomster via styrelseuppdrag i flera bolag parallellt med sitt uppdrag som EU-parlamentariker.

L ser ut att få sällskap ut ur EU-parlamentet av Feministiskt Initiativs Soraya Post. FI landar nu på 1,0 procent (5,5 procent i valet 2014).

Sverigedemokraterna fördubblar sitt stöd jämfört med valet 2014 enligt Expressen/Demoskops mätning och får 19,3 procent (9,7 procent 2014). SD skulle bli näst största parti efter Socialdemokraterna.

Även KD ser ut att göra ett bra EU-val, med 10,4 procent (5,9 procent 2014).

