Australiensisk högskola sänker antagningskravet för kvinnor

SIDNEY Nu sänker Tekniska högskolan i Sidney antagningskraven för kvinnor. Detta för att öka andelen kvinnor som studerar tekniska ämnen.

Teknologiska högskolan i Sidney sänker antagningskravet för kvinnor för att öka antalet kvinnor på området, rapporterar The Sidney Morning Herald.

Högskolan kommer från och med nästa år ge kvinnliga ansökande 10 extra antagningspoäng.

Tidigare har flera högskolor i Australien gett extra poäng till handikappade och sjuka, men tekniska högskolan kommer vara den första som sänker antagningskraven utifrån kön.

–Vi (kvinnor) åker bil, använder kollektivtrafik, vi gör allt möjligt. Men om allting designas och byggs av det ena könet, riskerar man att missa det andra könets krav och behov, säger Arti Agarwal, chef på Women in Engineering and IT på Tekniska högskolan i Sidney till The Sidney Morning Herald.

Enligt Agarwal är andelen kvinnor i vissa av högskolans program, som mekanik, så låga som fyra procent, vilket leder till ett mansdominerat yrke.

Fakultetens forskning visar också att bonuspoäng kan öka kvinnligt deltagande i vissa ingenjörskurser med mer än 10 procent.