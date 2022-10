Avgick efter 45 dagar – nu tvingas författare skriva om bok om Liz Truss

STORBRITANNIEN Efter enbart 45 dagar på posten avgick Liz Truss som Storbritanniens premiärminister och blev därmed den mest kortlivade i landets historia. Det innebär trubbel för James Heale och Harry Cole, som nu tvingas skriva om biografin om hennes väg till makten.

Out of the Blue, som boken heter, planerades att bli den första biografin om Truss och handla om hennes första tid vid makten. Nu kommer den istället att avhandla hela hennes period som premiärminister.

– Väldigt stora delar kommer att vara desamma, men nu kommer slutet att ändras, säger medförfattaren James Heale till Bloomberg News.

Boken innehåller intervjuer med en del politiker som gjordes under sommaren. Vid tiden för intervjuerna var dessa politiker positivt inställda till Truss framtidsutsikter.

– Jag hoppas att det speglar tiden och vad de tyckte om henne då, säger Heale.

Ett avslutande kapitel kommer nu att läggas till i boken som avhandlar hennes sista dagar vid makten. Heale medger att han tvekar kring att skriva det sista kapitlet innan en ny premiärminister har utsetts.

– I en politisk karriär med så många vändningar som Liz kan vad som helst hända den kommande veckan, säger Heale.

På Twitter skämtas det om arbetet kring biografin.

If you think you’re having a bad day at work, at least you’re not Harry Cole or James Heale, who wrote a book about Liz Truss’ rise to power that is not due to be released for 6 more weeks. pic.twitter.com/uYvlVZsXPf

— Chris Bakke (@ChrisJBakke) October 20, 2022