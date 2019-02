Bali till landets politiker: ”Be om ursäkt”

SVERIGE Svenska politiker bör be om ursäkt för att man inte har kriminaliserat deltagande i terrororganisationen Islamiska staten och därmed låter jihadisterna gå fria. Det sade den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali i torsdagens SVT Opinion live.

– Nu är vi fast här med brallorna nere och det enda som finns kvar för politikerna att göra är att titta in i de här kamerorna och be om ursäkt, sade han.

Hanif Bali fick debattera med Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet, om hur Sverige ska hantera så kallade IS-återvändare. USA:s president Donald Trump har nyligen uppmanat Europa att ta tillbaka över 800 IS-terrorister som tillfångatagits av amerikanerna. Enligt Trump bör dessa ställas inför rätta i sina europeiska hemländer.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 februari 2019