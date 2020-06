Bard: ”Martin Luther King hade hatat Black lives matter”

SVERIGE Alexander Bard lämnar jobbet som jurymedlem i TV4:s program ”Talang” efter att ha levererat hård kritik mot Black lives matter. En kritik som han står fast vid.

– När svarta amerikaner lever dysfunktionella liv så får man väl få påpeka det, säger han.

På lördagen skrev Alexander Bard en tweet med udden riktad mot Black lives matter-rörelsen – något som enligt Aftonbladet följdes av ”enorm kritik” från bland andra ”Talang”-kollegan Bianca Ingrosso, som krävde Bards avgång. Det slutade med att Bard enligt Aftonbladet fick sparken av TV4.

If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together, study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison, and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters!

