Ben & Jerry’s lanserar motståndsglass

SOUTH BURLINGTON Den aktivistiska glasstillverkaren Ben & Jerry’s lanserar en motståndsglass, ”Pecan Resist”. Glassförsäljningen ska stödja fyra utvalda aktivist-organisationer, och lanseras med hårda utfall mot president Trumps politik.

Den amerikanska glassproducenten Ben & Jerry’s väckte debatt och rubriker när deras svenska avdelning gick ut och stödde gymnasieamnestin för ensamkommande.

Då skrev Ben & Jerry’s bland annat på sin hemsida att amnestin gått igenom ”tack vare många människors kamp för humanitet och för att mänskliga rättigheter ska gälla alla. Nu firar vi med ett kärlekståg genom Sverige, följ med du också!”

Läs även: Ben & Jerry tar ställning för de 9 000 afghanska männen: ”Hoppa på kärlekståget med oss

I samband med sitt firande av gymnasieamnestin uppmärksammade Ben & Jerry’s de svenska aktivist-organisationerna ”Ung i Sverige” och ”Vi står inte ut”. Ben & Jerry’s fick i sin tur gratisreklam när Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt marknadsförde glassmärket på sociala medier. Detta trots att Ben & Jerry’s ägs av Unilever, som bland annat utnyttjar fattiga daglönare.

Läs även: Stenhård vänsterkritik när Sjöstedt lånar ut sig till fackfientligt multinationellt miljardbolag

Nu satsar Ben & Jerry’s på ännu en charmoffensiv mot vänstern med den nya smaken ”Pecan Resist”. ”Tillsammans kan vi stå emot. Tillsammans kan vi stå upp för vad vi tror på” skriver företaget på sin svenska hemsida om den nya smaken.

Texten fortsätter med att beskriva hur president Trump ”puttar tillbaka decennier av framsteg för antirasism, jämställdhet, flyktingars och HBTQ-personers rättigheter, samt klimaträttvisa”. Alla dessa frågor utgör enligt Ben & Jerry’s företagets ”hjärtefrågor som har varit kärnan i bolagets hållbarhetsutveckling alltsedan vi grundades för 40 år sedan”.

Ville ta bort Ayaan Hirsi Alis vagina

Den nya motståndsglassen ska enligt Ben & Jerry`s stödja fyra amerikanska organisationer: Color of Change, Honor the Earth, Women’s March och Neta. Kritiska Twitteranvändare anklagar emellertid Ben & Jerry’s för att ha dubbla måttstockar i och med sitt stöd till Women’s March.

Organisationen leds av den kontroversiella muslimska aktivisten Linda Sarsour som bland annat skrivit att någon borde ta bort Ayaan Hirsi Alis vagina i en numera raderad tweet. Hirsi Ali blev enligt egen uppgift könsstympad när hon var fem, och bekämpar kvinnlig könsstympning.

The leadership of the Women’s March has embraced Louis Farrakhan and gone to bat for him repeatedly.

Farrakhan calls Jews “Satanic” and “termites.”

That’s some nasty ice cream. https://t.co/Iy2u6Y8Neb

— Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) 31 oktober 2018