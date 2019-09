Bensinpriset stiger efter drönarattack i Saudiarabien

Efter att helgens drönarattacker halverat Saudiarabiens oljeproduktioner stiger priset på diesel och bensin i Sverige. Rebeller i grannlandet Jemen som befinner sig i krig med Saudiarabien har tagit på sig attacken, men USA anklagar Iran.

6 miljoner oljefat förlorades i lördagens drönarattack på världens största oljeraffinaderi i Abqaiq, Saudiarabien, uppger det statliga oljebolaget Saudi Aramco enligt Al Jazeera.

Oljepriset har stigit med 10 procent efter attacken, som stoppat halva Saudiarabiens oljeproduktion. Det motsvarar 5 procent av världsproduktionen av olja, och gör attacken till den allvarligaste störningen av oljemarknaden hittills, rapporterar CBS News.

Houthi-rebellerna i grannlandet Jemen har tagit på sig drönarattacken, som även riktades mot ett oljefälten i Khurais.

– Vi försäkrar den saudiska regimen om att vår långa militära arm kan nå var vi vill, när vi vill, sade en talesperson för Houthi-rebellerna i ett meddelande på sociala medier, där man krävde att den saudiska regeringen skulle stoppa sin ”aggression och belägring av Jemen”.

Saudiarabien har sedan 2015 deltagit i det jemenitiska inbördeskriget mot Houthi-rebellerna. USA avfärdar emellertid Houthi-rebellerna försäkringar, och pekar ut Iran som ansvariga för attacken.

På lördagen skrev USA:s utrikesminister Mike Pompeo att ”Teheran ligger bakom nära 100 attacker på Saudiarabien” och att ”det finns inga bevis för att attacken kom från Jemen”.

Pompeo skriver sedan att man ”uppmanar alla nationer att öppet och otvetydigt fördöma Irans attack”, och lovar att USA ska arbeta med sina partners och allierade för att säkra energimarknaden och hålla Iran ”ansvariga för sin aggression”.

We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019