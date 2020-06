Berggren: Expressen gör sig till nyttiga idioter om Trump och kravallerna i USA

Vänsterliberala Expressen försöker i en svagt underbyggd ledartext driva tesen att en orsak till upploppen i USA är president Donald Trump. Men historien och rena fakta visar att de har fel. Genom sin aningslöshet gör sig nu Expressen – tyvärr – till nyttiga idioter för radikala antidemokratiska krafter, skriver Ronie Berggren.

I kravallernas USA har även journalister hamnat i kläm. I en osignerad ledartext i Expressen den 31 maj uppmärksammas hur Expressens egen reporter Nina Svanberg blivit skjuten av polis med en gummikula när hon rapporterade från Minneapolis.

Incidenterna är beklagliga, och det finns en ännu större helhetsbild där poliser i jakt på lag och ordning skjutit mot vanliga bostäder för att skrämma in folk i sina hus som bara stått på sina verandor. Sådana händelser bör granskas och om poliser går över sina befogenheter ska de självklart hållas ansvariga och straffas.

Men Expressen går ett steg längre och lägger skulden för detta hos Donald Trump:

”Donald Trump har mycket medvetet utmålat medierna som folkets fiender. … Trumps fientliga retorik föder hat och ringaktning mot medierna. Då är det måhända inte längre en omöjlig tanke att rikta gummikulor mot företrädare för den fria pressen.”

Expressen skriver:

”Donald Trump är både ett resultat av den växande polariseringen i USA och den som mer än någon annan underblåser den.

Misstron i det amerikanska samhället är hans livsluft. Utan den skulle han vara chanslös i höstens presidentval. Trump måste hela tiden mata sin lojala väljarbas med nya utfall, lögner och konspirationsteorier.”

”Såväl det amerikanska folket som omvärlden är i desperat behov av en ny president.”

Att felet är Trumps är en tes som drivs av amerikansk vänster som Expressen plockat upp. Det är en både grund och historielös analys. Det visar också att Expressen inte begriper hur det amerikanska politiska systemet är uppbyggt.

Det är guvernören Tim Walz som ytterst är ansvarig för delstatens poliskår. Inte Donald Trump. Walz tillhör för övrigt inte Donald Trumps republikanska parti utan det till demokraterna anslutna Democratic–Farmer–Labor Party (DFL).

USA har haft problem med kravaller och polisövervåld långt innan Donald Trump trädde in på den politiska scenen. Vid upploppen i Ferguson, Missouri 2014, den händelse som blev startpunkten många av de kravaller och sammandrabbningar som följt sedan dess, så besköts också reportrar.

MSNBC:s kände programvärd Chris Hayes hotades av polis i livesändning att han skulle bli skjutas med pepparsprej om han rörde sig över en viss gräns.

Riot cop to me just a few minutes ago: "Get back! Or next time you're gonna be the one maced." — Chris Hayes (@chrislhayes) August 18, 2014

Den president som då styrde var inte Donald Trump utan Barack Obama. Hur många svenska vänsterliberala ledarsidor lade skulden på Obama då?

Vems är då felet för sammandrabbningarna?

Sedan incidenten i Ferguson har teorierna varit många: USA:s militarisering av poliskåren har angetts som en möjlig orsak. Det växande polishatet ett annat. Och så klart, den sedvanliga boven i dramat, den systematiska rasismen. Det finns säkert korn av sanning i allt.

Det som däremot inte diskuterats, men som behöver diskuteras, är medias roll i allt detta. Där ett ensidigt narrativ hypas för spänningens och berättelsens snarare än sanningens skull. Just det narrativ som Expressen på sin ledarsida själva förmedlar med sin klent genomtänkta slutsats om att allting i grund och botten beror på Donald Trump.

Dessa former av förenklade slutsatser, ”Allt är Trumps fel” / ”Alla svarta som dödas av vita poliser dör på grund av rasism” / ”Ku Klux Klan har provocerat fram Antifa”, är vad som göder det fortsatta hatet och ger kravallerna näring.

Riktig rasism förekommer i USA. Exemplen är många. Men majoriteten av USA:s poliser är inte rasister. Därtill är den institutionaliserade polisrasismen i princip borta. Polischefen i Minneapolis är en svart man. Polismyndigheter i USA har vidtagit åtgärder för att motverka polisövervåld i form av obligatoriska kroppskameror. När dessa aspekter förminskas av media så föder det polishat.

Efter incidenten i Ferguson 2014 mördades två polismän i New York som ”hämnd” för Michael Browns död. Självklart blir poliser stressade i kravallsituationer som liknas vid krigszoner. Lika självklart kan reportrar som rör sig i kaoset för att rapportera hamna i kläm.

Det är beklagligt men det betyder inte att yttrandefriheten inte fungerar. Polisen har inga order om att vare sig beskjuta eller skrämma journalister. Tvärtom går USA mycket långt för att ge journalister tillgång till att bevaka även potentiellt riskabla situationer.

Det är också en anledning till att vi ofta från USA – till skillnad från Sverige – kan se hastigt ihopkallade improviserade pressträffar utanför avspärrningar där poliser svarar på frågor från journalister om brott som hänt.

Men Trumps retorik då, som vänstern anger som orsak? Istället för svepande slutsater så bör man betrakta vad Trump specifikt har sagt om detta. Han har skött det med balans, genom att betona sitt stöd för fredliga protester mot George Floyds död, men dragit linjen vid upplopp som kapat den fredliga saken till förmån för våldsaktivism.

”We support the right of peaceful protesters, and we hear their pleas. But what we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or with peace. The memory of George Floyd is being dishonored by rioters, looters, and anarchists.

… My administration will always stand against violence, mayhem, and disorder. We will stand with the family of George Floyd with the peaceful protesters and with every law-abiding citizen who wants decency, civility, safety, and security.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down; joining hands, not hurling fists; standing in solidarity, not surrendering to hostility.”

Den amerikanska demokratins fundament, själva institutionerna förblir stabila. Däremot råder kravaller på gatorna som understöds av radikala röster som vill skada demokratin.

Expressen och annan oförståndig vänsterliberal svensk media gör sig – tyvärr – till nyttiga idioter när man utan vidare sväljer de radikalas narrativ om Trump.