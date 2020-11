Berggren: Joe Biden är blind för vänsterfascismen

Demokraterna och dess blivande president Joe Biden vägrade under lång tid att fördöma vänsterfascisterna som ligger bakom sommarens våldsamheter och upplopp i USA. Joe Biden är inte antidemokrat. Men han är blind inför antidemokratiska och vänsterfascistiska rörelser som Antifa och Black Lives Matter, skriver Ronie Berggren.

Den amerikanska vänstern drivs av ett förblindande hat som hotar demokratin. Den grövsta formen av hat är morden på Trump-anhängare.

I slutet av juli sköts den 60-årige svarte mannen Bernell Trammell ihjäl utanför sin affär i Milwaukee, Wisconsin, i vars fönster han öppet skyltade med pro-Trump-dekaler. Gärningsmannen är ännu inte tillfångatagen och motivet inte känt. Men att ett politiskt motiv skulle kunna finnas går inte att utesluta.

Den 29 augusti deltog Trump-supportern Aaron J. Danielson på gruppen Patriot Prayers bilkaravan i Portland, Oregon, till stöd för Donald Trump. Gruppen stod fredligt på sidan av gatan när Antifa-aktivisten Michael Forest Reinoehl kom fram och sköt ihjäl Danielson på nära håll. Det som hände senare var än mer bisarrt när en Black Lives Matter-demonstrant ropade i megafon: ”I am not sad that a fucking fascist died tonight.”

När en person ropar så till ett instämmande omgivande folkhav handlar det inte längre om en enskild gärningsman utan om en pöbel.

Våldet mot konservativa kan exemplifieras i hundratal. Alltifrån när Trumpanhängare blir påhoppade av vänsterextremister till när konservativa skolungdomar trakasseras och misshandlas på universitet.

Demokratiska politiker är tysta inför detta.

Under sommarens våldsdåd, där mängder av amerikanska städer vandaliserades, och där brotten och morden sköt i höjden för att poliserna fick fullt upp med att hantera kravaller, var demokraterna knäpptysta.

Joe Biden sa inte ett ord om våld och kravaller på sitt partikonvent. Han började prata om saken först när opinionen reagerade på det upptrappade våldet. Han ledde alltså inte, utan svansade efter.

På lokal nivå deltog demokrater aktivt i att skapa problemen när man röstade för att nedmontera eller dra ner finansieringen för lokala polismyndigheter. USA blev under sommaren, och är fortfarande på sina håll, ett laglöst land. Vilket helt och hållet är Demokraternas fel.

Inte för att Demokraterna önskar våld. Demokraterna, med enskilda undantag, är inte Antifa. Men det demokratiska partiet har köpt de teorier som gör att våld för ”den rätta sakens skull” blir svårt att bekämpa. Man kolporterar och ursäktar extrema organisationer för att de seglar under ”rätt” ideologisk flagga.

På den första debatten mellan Joe Biden och Donald Trump den 29 september, frågade Fox News’ moderator Chris Wallace varför Trump avbrutit federal finansiering av ”raskänslighetskurser” om vithetsprivilegium och kritiska rasteorier.

Trump svarade att han avbrutit finansieringen för att dessa kurser var rasistiska. Det han menade var att det i dessa kurser predikades hat mot vita.

Joe Bidens enda svar på Trumps beskrivning var: ”He’s the racist.” Varpå Trump svarade: ”You just don’t know.”

Trump hade rätt i båda fallen. De teorier som lärs ut är rasistiska, en omvänd rasism som tar sig uttryck i politiska krav på reparations, det vill säga att ersättningar slaveriets grymhet ska betalas till dagens levande svarta, eller i krav på inkvoteringar på grund av ras och liknande.

Författarna James Lindsay och Helen Pluckrose har i sin bok ”Cynical Theories” tydligt belagt farorna med dessa teorier. Trump har snappat upp det, Biden och dennes parti har inte gjort det.

Demokraterna köper teorierna om en systematisk rasism, vilket gör att de blundar för laglöshet och våld om detta utförs i anti-rasismens namn, vilket fallet är med Black Lives Matter och Antifa.

Att motsätta sig dessa blir i Demokraternas värld att motsätta sig antirasism. Och motsätter man sig det, blir man enligt samma logik en medlöpare till rasism. Detta är det sista Demokraterna vill vara, men som de gärna framställer Republikanerna som. Därför blundar de också för den våldsamma vänsterfascism som följer där dessa teorier fått insteg.

Biden visade med sitt svar i debatten tydligt att han är blind för detta. Det är en av de mer oroväckande sakerna med ett presidentskap under Joe Biden. Vänsterfascismen kan komma att få fria tyglar. Inte för att Biden personligen stöder sådant, men för att han är blind för dess existens.