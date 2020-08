Berggren: Konspiratorisk Reinfeldt har fel om Trump

USA-hat ligger bakom förra Moderatledaren Fredrik Reinfeldts konspiratoriska analys om att USA drivs i riktning mot diktatur, skriver Ronie Berggren.

I Sverige finns de som hatar hela USA. Dit hör den svenska vänstern. Det spelar ingen roll om presidenten heter George W Bush eller Barack Obama. Hatet är detsamma och vi känner det som anti-amerikanism.

Därtill finns de som ”bara” hatar den halva av USA som är republikansk. Dit hör de svenska Liberalerna och Moderaternas gamla och krympande nyliberala falang. De har inte förstånd nog att inse att den republikanska delen av USA är minst lika mycket våra naturliga allierade i en tid när den västerländska demokratin ansätts från totalitära ideologier. Det här är också anti-amerikanism.

Förre Moderatledaren Fredrik Reinfeldt – som är själva ansiktet för den nyliberala M-falangen – intervjuades nyligen i Svenska Dagbladet om sin uppkommande bok om det amerikanska presidentvalet. Reinfeldt tror konspiratoriskt att Donald Trump driver USA i riktning mot diktatur.

Denna kategori svenskar som hatar det republikanska USA har som en osympatisk, patologisk, instinkt att så fort en Republikan är president, tro att fascism och diktatur är nära förestående.

När den konservative republikanen Barry Goldwater blev Republikanernas kandidat i presidentvalet 1964 ansåg de européer som älskade halva USA och hatade den andra halvan att fascism nu var på väg till Amerika. Den svenske journalisten Björn Kumm gjorde dock upp med den tesen och skrev i sin bok från samma år:

”När Barry Goldwater blev republikansk presidentkandidat, darrade Europa, och vissa kommentatorer talade om stöveltramp i Amerika. Fascism kom på en del bedömares läppar, högerextremism på andras. Var inte Goldwater ett hot mot den amerikanska demokratin? Detta var att missuppfatta situationen. Fascist är Barry Goldwater inte. Knappast högerextremist. Han är framför allt en affärsman från Phoenix, Arizona, som blev intresserad av politik.”

När Republikanen George W Bush kandiderade år 2000 så beskrevs han som en dumskalle. När han sedan vann ändrades tonen och han kallades fascist och jämfördes med Hitler. 2006 släppte vänsterförlaget Ordfront boken, ”Amerikanska fascister: Den kristna högern på frammarsch” av författaren Chris Hedges.

Nu är det näste Republikans tur, Donald Trump får utstå samma behandling. Av vänstern, som hatar hela USA, och av Reinfeldt, som hatar halva USA. Men precis som i fallet med tidigare republikanska presidenter och presidentkandidater, så är hysterin inte befogad.

Donald Trump hotar inte den amerikanska demokratin, han är en produkt av den.

Trumps utspel mot medier har ingenting att göra med att Trump inte tror på det fria ordet, utan på att medierna ofta inte är ärliga i sina beskrivningar av Donald Trump eller dennes politik. Att han uppfattas som ett hot mot demokratin för att han – till skillnad från tidigare presidenter – har mage att ifrågasätta och såga oärlig rapportering, det säger nog mest om ömtåade och oseriösa journalister.

I min egen uppkommande bok ”Donald Trump – en synnerligen amerikansk president”, som släpps i oktober, tar jag upp de direkta svartmålningar som gjordes av Trump i amerikansk media.

David Remnick skrev dagen efter Trumps seger 2016 i The New Yorker:

The election of Donald Trump to the Presidency is nothing less than a tragedy for the American republic, a tragedy for the Constitution, and a triumph for the forces, at home and abroad, of nativism, authoritarianism, misogyny, and racism. Trump’s shocking victory, his ascension to the Presidency, is a sickening event in the history of the United States and liberal democracy.

Ord som ekade även i svensk media. Dagens nyheters chefredaktör Peter Wolodarski skrev samma dag som som Remnick följande:

”Den 8 november 2016 har världens mäktigaste nation utsett en president, som gjort till sitt signum att spotta på den demokrati som precis gett honom nycklarna till Vita huset.” / ”Valet av Donald Trump är en katastrof för alla som tror på en öppen och demokratisk värld, förankrad i de mänskliga rättigheterna.”

Fundera på de där orden från Wolodarski en stund. ”Katastrof för alla som tror på en öppen och demokratisk värld”. Det är, precis som Reinfeldt, konspiratoriskt.

Fyra år senare har Trump varit fredsmäklare i Mellanöstern mellan Förenade Arabemiraten och Israel. Trump har inlett en global kampanj för att pressa länder att avkriminalisera homosexualitet. USA har under Trump minskat sitt deltagande i konflikter och inte inlett några nya. Man har slagit mot den islamistiska terrorismen genom att likvidera al-Baghdadi och Soleimani. USA har – till skillnad från EU – stått upp mot världens största diktatur Kina.

Wolodarski och Reinfeldt har så klart fel. Vad de däremot gör är att spotta på den amerikanska demokratin och de väljare, den halva USA:s befolkning som de hatar, som röstade på Trump.

Reinfeldts främsta kritik mot Trump är att Trump hotar Pax Americana, den av USA upprätthållna världsfreden. I min bok har jag ett kapitel som heter ”Pax Americana” där jag bemöter just den frågeställningen. Jag konstaterar att Trump inte har övergett världens internationella institutioner, han har bara avslöjat den anti-amerikanism som döljer sig bakom skynket:

”Västvärlden har inte gått under på grund av Donald Trump. Det Trump har gjort är att han har förankrat Västvärlden lite mer i USA, och lite mindre i de internationella institutioner som gång på gång visar fientlighet mot västvärlden, oavsett om det rör sig om kinesisk infiltration av WHO eller den muslimska världens återkommande fördömande resolutioner mot Israel.”

Fredrik Reinfeldt och andra som hatar halva USA älskar tyvärr inte den andra halvan. Vad de älskar är inte USA:s författning, eller det amerikanska systemet. De älskar blott att USA med sin finansiella bärkraft upprätthåller en internationell världsordning som Reinfeldt och många andra hoppas på sikt ska bli ett eget system, ett system av internationella regler och kanske ett världsparlament, bortom nationalstaternas tidsålder.

Det var inte grundtanken med de internationella institutioner som USA lade grunden för efter Andra världskriget. Men det är i den riktningen dessa institutioner har utvecklats, i kombination med de många anti-amerikanska krafter om fått en plattform däri.

Det är detta Donald Trump vänder sig emot. Han vill se en världsordning baserad på amerikansk hegemoni, inte på global free-riding. Men det perspektivet tycks svensk media inte ens försöka bemöda sig med att förstå.