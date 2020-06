Berggren: Nedmonteringen av Västvärlden måste stoppas

Det rivande av statyer som vi ser just nu är ett försök till nedmontering av Västvärldens identitet. I Väst – till skillnad från i totalitära stater – slätar vi inte över vår historia, vi ägnar oss inte åt historierevisionism. Nu behövs en konservativ rörelse som kontrar. Annars väntar Västvärldens skymning, skriver Ronie Berggren.

För några dagar sedan lät en pöbel i spåren av Black Lives Matter-demonstrationerna i Storbritannien riva ner en 125 år gammal staty av Edward Colston i staden Bristol. Colston var en av stadens historiska profiler som också var slavhandlare. Det är det sistnämnda som fått röster att höjas om att statyn borde tas ned.

Black Lives Matter-aktivisterna tog saken i egna händer och fick passiv uppbackning av Labours London-borgmästare Sadiq Khan som lovade att se över gatunamn och statyer i London för att avlägsna namn från slavhandlare och bättre reflektera minoriteter. Men däremot sade han nej till att ta ned statyer av Winston Churchill som demonstranterna sprayat ner med ord som ”rasist”. Här i Sverige har krav höjts om att ta ner statyer av Carl Von Linné.

Det som sker är en nedmontering av Västvärldens identitet legitimerad med ytlig historieskrivning.

Om inte en konservativ rörelse växer fram snabbt som kan kontra det här, så väntar Västvärldens skymning.

Ur skuggan kommer totalitarism att resa sig igen. Först extern totalitarism, Kina, militant islam, ett nostalgiskt autokratiskt Ryssland. För medan vi river Västvärldens historiska symboler, så kommer Kina aldrig att riva ner Mao-statyerna. Ryssland kommer inte att sluta vitmåla sin historia, och medan vi i Väst skäms för slaveriet, så kommer den islamiska världen aldrig att ta avstånd från sina historiska slavdoktriner utfärdade av profeten Muhammed och implementerat av det rättledda kalifatet.

Därefter kommer den inhemska totalitarismen att följa här hos oss, liberalfascism – åsiktskorridorer, utfrysningar, sakta kvävd yttrandefrihet – och ett undergrävt kulturellt självförtroende som gör att ett självstukat Väst förlorar mot dem som lär sina folk att de själv är bäst, Kina och islamisterna. Den med starkast övertygelse vinner nämligen i längden.

Det här måste kontras nu, och det kan bara göras av ett brett västerländskt konservativt ledarskap i kombination med ett starkt USA.

2017 så skakades också USA av liknande demonstrationer i staden Charlottesville, när vänsteraktivister ville se nedmontering av en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee och andra sydstatsmonument. Något som högerextremister motsatte sig.

För konservativa har Sydstatssymbolerna inte att göra med vare sig slaveri eller hat mot svarta att göra utan med historien. Statyerna representerar hela arvet från södern, inte bara slaveriet och bevarandet av minnesmonument har med den viktiga försoningen mellan nord och syd att göra.

Donald Trump kritiserade högerextremisterna men var också skarpt kritisk till dem som ville riva statyerna:

“So this week, it is Robert E. Lee. I noticed that Stonewall Jackson is coming down. I wonder, is it George Washington next week? And is it Thomas Jefferson the week after? You know, you really do have to ask yourself, where does it stop?”

Trump fick rätt. Bara några månader senare krävde studenter vid Hofstra University i Hempstead, New York, att en staty av Thomas Jefferson skulle rivas ner: “He [Jefferson] wasn’t just a founding father, he was a monster in many ways,” sa en student. En annan student sa: “I mean, you wouldn’t make a statue of Hitler.”

Västvärldens styrka är vår komplexitet. Vi gör inte som totalitära ideologier och nationer. Vi slätar inte över vår historia, vi analyserar och förklarar den. I den processen finner vi vår styrka, vår identitet.

Vad de skränande aktivisterna hotar göra, är att riva fundamentet. Om det lyckas så så kommer andra nationer att resa sig på vår bekostnad. Nationer som inte river sina statyer och inte ägnar sig åt reflekterande och komplex självkritik.

Då kommer totalitarism och slaveri att göra comeback igen, fast bara i en annan skepnad.