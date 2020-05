Berggren: Obamagate kan vara en modern Watergateskandal

Nya offentliggjorda dokument pekar på att folket runt Barack Obama tog en mycket mer aktiv roll i drevet mot Donald Trump om Rysslandskopplingarna än vad som tidigare är känt och att de kände till att anklagelserna var felaktiga. Det är därför som Trump nu börjat twittra om ”Obamagate”, skriver Ronie Berggren.

”Obamagate!” utbrast USA:s president Donald Trump häromdagen på Twitter. Vad menade han och finns det något i det Trump skrev?

OBAMAGATE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

Att Trump och republikanerna ansett att Rysslandsutredningen varit en häxjakt är gamla nyheter. Det var inte därför Trump från ingenstans twittrade ”Obamagate”.

Att Rysslandsdrevet saknade grund bevisades i maj 2019 när specialåklagaren Robert Mueller presenterade en utredning, ”Mueller Report”, som kom fram till att inga bevis för samröre fanns.

Det nya, som föranleder termen ”Obamagate” är det som framkommit de senaste dagarna, inte bara om att pratet om samröret med Ryssland var felaktigt utan än värre, att de demokratiska politiker som drev på anklagelserna visste att dessa anklagelser var felaktiga.

De senaste dagarna har utskrifter offentliggjorts från 53 förhör som gjordes för representanthusets underrättelsekommittés egen granskning av Trumps möjliga samröre med Ryssland. Där intervjuas många av Obamaadministrationens ledande personligheter som tidigt var ute och inför media påpekade samröre.

Men i förhören säger samma personer, inför ed i Kongressen, att de inte har några konkreta bevis.

I en av utskrifterna kan vi till exempel läsa hur Obamas underrättelsedirektör James Clapper, under ed, säger:

“I never saw any direct empirical evidence that the Trump campaign or someone in it was plotting/conspiring with the Russians to meddle with the election.”



James Clapper

Därtill har vi den specifika utredningen av den tidigare säkerhetsrådgivaren general Michael Flynn — där Obama-administrationen, som hyst ett ont öga mot Flynn i flera år på grund av dennes kritik mot Obamas önskan att förhandla med Iran, mot Obamas vilja att kalla terrorism för ”radikal islam” och för Flynns åsikt att Obamaadministrationen inte brydde sig om militären — nu tycktes visa ett sjukligt intresse för FBI:s utredning av denne.

Den 5 januari 2017, två veckor innan Donald Trump skulle tillträda, så diskuterades Flynn i Vita Husets Ovala rum. De närvarande var Barack Obama, vicepresident Joe Biden, FBI-chefen James Comey, CIA-chefen John Brennan, nationelle underrättelsechefen James Clapper, nationella säkerhetsrådgivaren Susan Rice (vars ämbete Flynn senare skulle ta över) och den biträdande justitieminister Sally Yates.

Obama nämnde specifikt att han kände till ett samtal som Michael Flynn haft med den ryske ambassadören Sergey Kislyak vilket förvånade Sally Yates. Obama sa sedan i samtalet att han inte ville veta mer om saken, men däremot hade han varnat den inkommande Trumpadministrationen för att anställa general Flynn.



Susan Rice

Igår offentliggjordes också Susan Rices anteckningar från mötet. Hon skriver där att Comey öppet sa till Obama att inga bevis fanns för att Flynn sålde amerikanska statshemligheter till Ryssland, men att man likväl skulle hantera Flynn med misstänksamhet.

De här sakerna, att Obama-administrationen var så intimt inkopplade i allt detta är det nya, bortom själva Rysslandsdrevet. Det är detta som föranlett Trump att kalla allt för ”Obamagate”.

Hur djupt var Obama och Joe Biden personligt inblandade?

Det finns inga konkreta bevis på det just nu, men det fanns heller inga bevis för de saker som Trump eller Michael Flynn eller någon annan anklagades för (Flynn dömdes till fängelse för att ha ljugit för FBI men har senare frikänts). Därtill fungerar USA så att presidenten tillsätter eller nominerar de chefer och ministrar som faller honom i smaken. Att FBI var vänligt inställda till Hillary Clinton och Barack Obama när dessa var styrde är ingen överraskning. De behöver inte ha fått direkta order för att ha motiv till att använda institutionerna i rena partipolitiska syften.

Men det är detta som nu sannolikt kommer att utredas.

Vinden har vänt i helt motsatt riktning. Det som började med Russiagate har övergått till Obamagate – en term som Trump inte har hittat på för att slippa tala om Coronakrisen, utan ett haveri för USA:s högsta rättsinstanser under den tid Obama, oavsett hur personligt inblandad han var eller inte var, var ytterst ansvarig för. Vad visste presidenten? När visste han det? De klassiska Watergate-frågorna.

Och precis som i Bob Woodwards och Carl Bernsteins klassiska Watergatebok All the presidents men så handlar det här också om vilka av Obamas folk som var inblandade och hur långt upp det sträckte sig.

Det är den stora grejen med Obamagate.