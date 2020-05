Biden i blåsväder: Röstar du inte på honom – ”you ain’t black”

USA Demokraternas presidentkandidat Joe Biden är i blåsväder. I en videointervju med den svarte radioprogramledaren Charlamagne The God sade Biden: – Jag ska säga dig, om du har problem att räkna ut om du ska stödja mig eller Trump, då är du inte svart. Nu får Biden kritik även från vänsterhåll.

Bidens debacle uppstod mot slutet, runt 17 minuter in i intervjun med Charlemagne The God, en känd svart radiopersonlighet som leder ett stort radioprogram som sänds över hela USA, The Breakfast Club. Intervjun handlar mycket om vilken politik Joe Biden, vicepresident under Barack Obama, tänker föra som är relevant för svarta amerikaner.



Det är när Charlemagne bjuder in Biden att vara gäst igen i showen, och Biden tackar ja som grodan kommer.

– Vi har mer frågor (till dig), lägger Charlemagne till.

Det får Joe Biden att försvara sitt ”track record”, sin politiska gärning gentemot svarta väljare.

– I tell you, if you have a problem figuring out whether you’re for me or Trump, then you ain’t black, säger Biden.

(Jag ska säga dig, om du har problem att räkna ut om du ska stödja mig eller Trump, då är du inte svart)

– Det har inget med Trump att göra. Det har att göra med det faktum att jag vill ha något till min samhällsgrupp (svarta), svarade Charlemagne.

Biden replikerade med att hans track record visar att han gjort mycket för den svarta gruppen i USA och att han alltid fått NAACP:s (en lobbyorganisation för svarta i USA) stöd.

Värt att notera: Intervjun slutade i samförstånd och Biden lovade att komma tillbaka för en ny intervju.

Uttalandet om ”you ain’t black” har dock snabbt blivit en snackis i sociala medier.

President Donald Trumps kampanjteam inför presidentvalet var blixtsnabba. De har redan registrerat och byggt en webbsida, ”youaintblack.com”, något Trumps kampanjboss Brad Parscale meddelade på Twitter.

Just to cap off what was, I’m sure, just an awesome day for @JoeBiden, we’ve unveiled our newest website.https://t.co/xjDG85n763

It’s a reminder that Biden thinks he owns the Black vote and that he can dictate what Black people do.#YouAintBlack

— Brad Parscale (@parscale) May 23, 2020