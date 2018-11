Bieler (SD) om FN:s migrationspakt: ”Ödesdigra konsekvenser”

SVERIGE Nu står det klart att regeringen tänker skriva under FN:s ramverk för ”säker, ordnad och reguljär migration”. Endast Sverigedemokraterna har motsatt sig avtalet. I en intervju för Nyheter Idag berättar berättar partiets migrationspolitiska talesperson Paula Bieler varför.

Ramverket som kallas ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” ska skrivas under av världsledarna på ett möte i Marocko den 10–11 december. Ett flertal länder som Polen, Israel och USA har tackat nej, men Sveriges regering ämnar att skriva under.

Av de svenska riksdagspartierna tycks det hittills bara vara SD som säger tvärt nej till att skriva på. Paula Bieler är migrationspolitisk talesperson.

– Det är inte ett bra avtal och det kommer med största sannolikhet för svensk del att få ganska ödesdigra konsekvenser, för att vi vet hur den här sortens avtal tenderar att tolkas, säger hon.

– Det kommer vara ökad invandring med sämre kontroller, med att man åtar sig större ansvar för personer som kommer till Sverige oavsett omständigheter.

Samtidigt som hon kritiserar ramverket för att vara luddigt formulerat och öppet för olika tolkningar menar hon att det också innehåller konkreta åtgärder som inte vore bra för Sverige. Det handlar dels om en skrivning som innebär att staten ska fördela medel till medierna beroende på hur de rapporterar.

– Det är ganska anmärkningsvärt att man vill ha något sådant i ett internationellt FN-avtal, säger Paula Bieler.

Enligt henne säger ramverket också att illegala invandrare ska få nya chanser att stanna legalt. Det kommer att ge vatten på kvarnen för de som förespråkar olika former av amnestilagar, liknande den så kallade gymnasielagen som trädde i kraft tidigare i år.

Formellt sett är avtalet inte juridiskt bindande. Av tidigare erfarenheter misstänker Paula Bieler dock att det kommer att behandlas som det ändå och att det är de sämsta skrivningarna som kommer att få genomslag. Sverige är ett av de länder som vill vara ”bäst i klassen” och göra det som FN vill, menar hon.

– Det har blivit tydligt den senaste tiden att just de länder som drar sig ur är de länder som faktiskt vill ta ansvar för en reglerad, seriös migration, och att de som stannar kvar är de som har visat sig inkapabla till att förstå vad migrationen har fått för konsekvenser hittills.

Hon menar också att regeringen har gett mycket knapphändig information till riksdagen om vad det är man tänker skriva på. I mars hölls ett möte i ett av utskotten, men det var innan det slutgiltiga utkastet togs fram i juli.

– Det här har man inte velat lyfta upp. Det har inte fått något utrymme, och det i sig är problematiskt och anmärkningsvärt kan jag tycka. Att man lovar att skriva under någonting utan att ha förankrat en eventuell underskrift i riksdagen, säger hon.

En övergångsregering som den vi har just nu kan besluta att skriva under utan att söka stöd i riksdagen. Men Paula Bieler menar att det vore lämpligt att skjuta upp undertecknandet med tanke på hur lite information som har kommit ut om saken. Dessutom har flera riksdagspartier, inklusive Moderaterna, inte velat ta ställning i frågan hittills.

Med tanke på hur kort tid som återstår till mötet i Marocko lär det inte bli någon ny regering innan dess. Avtalet kommer därmed sannolikt att antas, men Paula Bielers parti kommer att göra vad man kan för att dra sig ur det senare.

– Om motiveringen är att det inte är bindande så är det också så det ska behandlas, så man får göra vad man kan för att dra sig ur så småningom efteråt.

