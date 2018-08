Bil kraschar in i brittiska parlamentet – rubriceras som terrorattentat

LONDON En man är misstänkt för terrorattentat efter att ha kört sin bil rakt in i säkerhetsbarriären vid det brittiska parlamentet i London. Mannen körde rakt in i ett gäng cyklister och fotgängare och två personer vårdas på sjukhus.

Under tisdagsmorgonen den 14 augusti kraschad en bil in i säkerhetsbarriärerna utanför det brittiska parlamentet i hög hastighet. En man har arresterat misstänkt för terrorattentat, det uppger The Telegraph.

En silvrig Ford Fiesta ska ha kört in i en grupp av cyklister och fotgängare som väntade på att trafikljuset skulle slå om. Vittnen på plats säger att bilen körde upp på trottoaren på fel sida av vägen och körde i full hastighet in mot gruppen av människor.

Polisen flockades till platsen och parlamentet stängdes fullkomligt ner. Brittiska polisen uppger att mannen som arresterades är i 20-års åldern och att händelsen utreds som ett terrorattentat.

Ingen annan person hittades i bilen och inga vapen hade heller hittats på platsen. Ett vittne på plats uppger att han såg bilen accelerera i hög fart mot säkerhetskontrollen utanför parlamentet. Vittnet uppger även att han tror att det inte var avsiktligt att köra in i fotgängarna utan att de snarare ”var i vägen”.

Två personer har vårdats för skador som bedöms som inte särskilt allvarliga på plats och personerna har förts vidare till sjukhus för vård.

