Har alla online slot spel samma mekanik?

Svaret är, som det vanligtvis brukar vara, att “det beror på”. Digitala enarmade banditer, eller slottar som de ofta kallas, är de mest populära spelen på nätcasinon och det finns ofta tusentals olika slottar tillgängliga. Men vid första anblick kan det se ut som om alla slottar fungerar på samma sätt. Det stämmer förvisso till viss del, men det är mer skillnad mellan slottar än vad man först kanske tror. Nedan har vi förklarat hur slot spel fungerar och förklarat vad som skiljer spelen emellan.

Grundläggande design

Alla slottar har samma grundläggande design bakom sig som varit detsamma sedan flera decennier tillbaka. Nya spel hos Otto Casino är i princip detsamma som de spel som gjordes för nätcasinon under 00-talet. De använder sig av en slumptalsgenerator (RNG) som väljer ett resultat när en spelare trycker på ‘start’, ‘spin’ eller ‘satsa’ beroende på spel. Det betyder att när man ser ett digitalt slot spel rulla på skärmen, är resultatet redan bestämt och har inget att göra med hur bilderna rör sig.

När det gäller slottar med varierande regler, kan dessa har flera RNG igång samtidigt för att se om man får chans till ytterligare spins eller bonusar utöver de vanliga spinsen. Spelutvecklarna arbetar ständigt för att optimera sina slottar genom att justera dessa RNG med varierande vinstlinjer, för att få olika volatilitet och RTP. Dessa begrepp används för att beräkna hur stor vinstmöjligheten kan vara.

Estetik och tema

Det är inte ofta slottar endast har en vanlig enarmad bandit utan något som helst tema. Spelen är vanligtvis snarlika om det inte vore för unika teman. Man kan se trender i dessa teman beroende på vad som just nu har fångat folks uppmärksamhet inom populärkulturen. Till exempel var pirat-teman mycket populära en längre tid när Pirates of the Caribbean blev ett kulturfenomen. Zombie-teman, viking-teman, science fiction-teman och mycket annat går ofta runt på nätcasinon bland de nya spelen.

När filmer och tv-serier blir populära kan det även komma slottar som inte bara använder sig av detta tema, utan även lyckas få använda sig av varumärket och bli ett officiellt licensierat spel. Ibland tar casinon även hjälp och använder sig av så kallade influencers för att få nya spel och teman kända, något som inte alltid gått så väl här i Sverige.

Varierande spelregler

Nu när vi gått igenom vad som gör nästan snarlika spel olika, kan vi gå in i vad som gör många spel unika. I grund och botten är enarmade banditer samma typ av spel. Man drar i en spak eller trycker på en knapp för att få ett slumpmässigt genererat tal. Det som gör spelen olika är inte bara vilka presentpapper man har runt paketet utan även vilka unika regler spelen kan ha.

Man kan ofta kolla på namnen på spelen för att se om det finns varierande regler, såsom Joker, Bonanza, Megaways, Chase, Combo etc. Även spelnamn där spelets tema framgår tydligt brukar ha varierande jackpottar och bonusregler för att sticka ut bland mängden.

Spelutvecklare försöker ständigt komma med nya och varierande spelregler för slottar, då det är svårt för nya spel att synas på en marknad med ständiga nyheter. Det hjälper heller inte att nya lagar ibland kan tvinga spelutvecklare och casinon att ändra eller ta bort redan släppta spel från en viss spelmarknad.

Trots vissa utmaningar med kompetensbrist inom spelbranschen, så har svenska spelutvecklare nått stor framgång både i Sverige och globalt. De använder sin kreativitet för att göra i princip samma spel något annorlunda. Detta för att hela tiden kunna släppa nya spel som känns intressanta och exalterande.

Svaret på den ursprungliga frågan är: “det beror på”. I grund och botten så använder sig slottar av samma grundmekanik, men hur de implementerar dessa brukar variera något spelen emellan. Bortser man från bonusregler och teman, har man i stort sett samma spel i grunden. Engagerande teman och övriga funktioner tillför helt klart en variation och unik spelupplevelse.