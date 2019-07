Black Axe – studentföreningen som blev en internationell maffia

Efter att svenska tullkriminalen avslöjat en omfattande narkotikahärva med kopplingar till den den nigerianska maffian Black Axe väcks frågan om Black Axe håller på att etablera sig i landet. Nyheter Idag granskar ett rättsfall från i höstas som bär Black Axe-maffians märke – och går igenom den nigerianska maffians bakgrund som en ”studentsekt” i Nigeria.

Först åt hon det råa kycklinghjärtat. Sedan skar prästen henne med ett rakblad över ryggen och bröstet. Därefter gnuggade han in kycklingens blod i hennes kropp.

Efter ritualen fick hon tvätta sig med tvål och vatten. Nu var hon skyddad. Det hade hennes ”Mamma” försäkrat, och även om hon var kristen så trodde hon på Juju-prästernas magi.

Hon reste med en kvinna som kallade sig Joy från Nigeria till Spanien där hon skulle få arbete i Joys skönhetssalong. Men när de kom fram till Spanien måste hon genomgå en ny ritual. Nu skars hon i fingret och Joy tog av blodet.

Sedan berättade Joy hur det verkligen låg till. Hon var i Spanien för att sälja sin kropp tills hon tjänat ihop det hon var skyldig för resan. 45 000 Euro. En oerhörd summa.

Om hon inte lydde skulle Joy skicka tillbaka henne till militären i Nigeria, och dessutom använda hennes blod i en ny och dödlig Juju-ritual. Hon var rädd för Juju, och hon var också rädd för militären, som dödat hennes far och fört bort hennes mor.

Så hon började sitt arbete för att betala av sin skuld. Först på en klubb i Spanien, sedan i Norge, där hon sålde sex när hon bodde i en flyktingförläggning.

När hon nekades asyl i Norge åkte hon till Sverige, via Göteborg till Malmö, guidad av en okänd röst i hennes mobiltelefon, till en lägenhetsbordell på Östra Farmvägen.

Kvinnans berättelse är typisk för de många kvinnor som fallit offer för en av Västafrikas mest fruktade organisationer: den nigerianska maffian Black Axe, som specialiserar sig på narkotika- och människosmuggling, bedrägerier och prostitution.

