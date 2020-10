BLM attackerade judar: ”Satans synagoga”

PHILADELPHIA Tre judiska män angreps och jagades bort av BLM-demonstranter på tisdagen. Männen fick höra att de inte hörde hemma där, och att de tillhörde ”satans synagoga”. Philadelphia har drabbats av BLM-inspirerade upplopp sedan en knivbeväpnad svart man sköts ihjäl av polis på måndagen.

Tre judiska män som ville ”visa solidaritet” vid en Black Lives Matter-demonstration i Philadelphia på tisdagen angreps av BLM-demonstranter, rapporterar Daily Mail.

En film från händelsen visar hur de judiska männen hotas, knuffas och uppmanas att försvinna från platsen. Männen anklagas också för att inte höra hemma i området samt för att tillhöra ”satans synagoga”.

Black Lives Matter rioters in Philadelphia threaten, assault, and chase out Jewish residents claiming "you don't live here" and call them members of the "Synagogue of Satan." pic.twitter.com/pKEssPeGLi — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 28, 2020

Simon Wiesenthal Center fördömer angreppet i ett inlägg på Twitter, där man anklagar Louis Farrakhan, ledare för Nation of Islam, för att ha spritt ”giftigt judehat” i 40 års tid. Simon Wiesenthal Center konstaterar också att media och politiker håller tyst om händelsen.

40 years of Farrakhan’s @LouisFarrakhan themes of poisonous Jew hatred now embedded among young protesters Synagogue of Satan, denial that we are real Jews. Political leaders, media silent. https://t.co/jDvOmSudB4 — SimonWiesenthalCntr (@simonwiesenthal) October 28, 2020

– Från medborgarrättsrörelsen till Ferguson till dagens BLM-protester över hela landet, har judar stått sida vid sida med afroamerikaner. Detta fysiska och verbala angrepp är en spotloska i våra ansikten och vi kräver att detta tas upp av folk som Al Sharpton, Jesse Jackson och NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), säger Liora Rez, chef för Stopantisemitism.org till Jewish Journal och fortsätter.

– Vi har tillräckligt med splittring i det här landet, afroamerianska ledare måste kliva fram och fördöma detta omedelbart.

Philadelphia är den senaste amerikanska staden att drabbas av BLM-demonstrationer och våldsamma upplopp.

Detta efter att 27-åriga Walter Wallace jr sköts ihjäl av polis i staden på måndagen. Enligt polis sköts Wallace då han vägrade släppa en kniv. Wallace mor har sagt att hon varnade polisen för att hennes son hade mentala problem.

På onsdag kväll hittade polisen i Philadelphia en skåpbil full av explosiva varor, rapporterar 6ABC Action News.

Det är oklart om fyndet har någon koppling till de våldsamma upploppen i staden, där minst 200 näringsidkare utsatts för plundring.

Trupper från delstaten Pennsylvanias national guard är på väg till staden för att assistera den lokala polisen.

– Deras uppgift är i första hand att skydda egendom och stoppa plundring, sade Philadelphias borgmästare Jim Kenney enligt 6ABC Action News.

