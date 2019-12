Bodde redan i Sverige med familj och uppehållstillstånd – fick asyl som ensamkommande barn under falsk identitet

UPPSALA Just nu pågår en rättegång där en ung man står åtalad för flera grova brott som våldtäkt och mordförsök. Själv säger han sig vara 16 år gammal, men åklagaren har kunnat visa att han fått uppehållstillstånd två gånger under olika identiteter. Efter fyra år i Sverige med permanent uppehållstillstånd sparkades han ut av sin mor. Då gick han till Migrationsverket och sökte – och fick – asyl under falskt namn och med lägre ålder. Plötsligt var han ett barn igen.

I början av 2013 kom Amin till Sverige från Somalia för att tillsammans med sina systrar ansluta sig till modern som kommit hit drygt tre år tidigare. Modern hade uppgivit att sonen var född 1996, och då han saknade identitetshandlingar var det så han blev registrerad. När han blev intervjuad på svenska ambassaden i Addis Abeba uppgav han också att han bott med sin mor i 14 år, vilket skulle ha stämt med den angivna åldern.

Eftersom han kom till Sverige som minderårig togs inga fingeravtryck, och han beviljades permanent uppehållstillstånd på anknytning till modern i Sverige.

Enligt Amin och flera andra familjemedlemmar stämde inte det registrerade födelsedatumet, och de uppger att han i själva verket är född 1999. Amin sägs ha varit arg och frustrerad över att behöva gå skola med människor som var mycket äldre än han själv.

Två år senare, 2015, ansökte han hos skatteverket om att ändra sitt födelsedatum från 7 oktober 1996 till 12 december 1999, då han menade att det blivit fel tidigare på grund av problem med tolken. Som stöd för sin ansökan bifogade han ett födelsebevis från Somalia som styrkte vad han påstod, och detta intygades även av hans mor, men Skatteverket avslog hans begäran med motiveringen att somaliska dokument har lågt bevisvärde och att deras äkthet inte går att kontrollera.

Utkastad av mamma – då söker han asyl som ensamkommande barn

Nästa år slutade Amin att gå till skolan och hans CSN-bidrag drogs in.

– Han gjorde inte någonting efter det så jag sparkade ut honom. Han har varit hos sina vänner och vi tappade kontakten under en lång tid, berättar hans mor i polisförhör.

Vad Amin då gjorde var att gå till Migrationsverket och påstå att han var ensamkommande flyktingbarn från Hiran-provinsen i Somalia där han riskerade att tvångsrekryteras av militären. Nu uppgav han att han var född 7 januari 2003 och att hans namn var Najib.

På Migrationsverket kan man inte ha varit helt övertygade om att det verkligen var en 13-åring som kommit till dem, för i juli 2017 gjordes en medicinsk åldersbedömning av ”Najib” – som vid det här laget enligt egen uppgift var 14 år gammal – som gav resultatet att han ”möjligen” var under 18 år, den svagare graden av säkerhet vid åldersbedömningar. Några månader senare fick han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och gavs status som alternativt skyddsbehövande. Uppehållstillståndet förlängdes ett år senare. Eftersom han ansågs vara minderårig togs inga fingeravtryck.

Under sin nya identitet blev Amin placerad i familjehem av socialtjänsten och bodde hos flera olika familjer – även om han i perioder var på vift och bodde med vänner – fram till våren 2018. Han hade då hotat sina dåvarande fosterföräldrar med att han skulle slå sönder huset och att någon skulle komma dit och ”klå upp dem”. En vän till familjen som var på tillfälligt besök blev jagad med kniv. Anledningen till Amins utbrott var att han nekades skjuts in till stan och att han var missnöjd med sin veckopeng. Efter detta placerades han en tid på HVB-hem innan han på nytt blev familjehemsplacerad.

För våldsamheterna i familjehemmet döms han senare för olaga hot och försök till misshandel, men eftersom han på papperet bara var 15 år gammal blev ungdomsvård den enda påföljden.

Polis: ”Det finns ingen chans att han är så ung”

I början av april i år grips ”Najib” på nytt av polis då han misstänktes ha misshandlat sin dåvarande flickvän. Gripandet blev tumultartat och en av poliserna fick motta flera slag i ansiktet.

– För mig är det uppenbart att han inte är 16 år gammal. Han har kraftig grov skäggväxt, välutvecklat hakparti, tänderna är slitna och gamla, han har inte en röst som en 16-åring och i det stora hela så finns det ingen chans att han är så ung, uppger polisen i ett PM om omständigheterna kring gripandet.

”Najib” släpps på fri fot men grips igen bara en vecka senare. Då hade han dragit kniv mot två kvinnor som var på hem från ett Friskis och svettis-pass och tilltvingat sig deras bil och telefoner. Han släpps på nytt.

I mitten av maj blir han efterlyst, misstänkt för ett flertal brott mot sin tidigare flickvän, inklusive våldtäkt och grov misshandel. Han lämnar då det familjehem där han för tillfället är placerad och håller sig undan. Den 10 juni befinner han sig emellertid enligt åklagaren i Gottsunda i Uppsala där han försöker skjuta ihjäl en person i vad som tros vara en gänguppgörelse. Vittnen känner igen honom eftersom han har bott i området och dessutom lämnar han DNA-spår på tomhylsorna som hittas på platsen.

Dagen efter mordförsöket befann han sig med stor sannolikhet i en bil som blev kontrollerad av polis. En av passagerarna har en skyddsväst, och en annan passagerare uppger ett felaktigt personnummer. Trots detta får de åka vidare utan åtgärd. Först i efterhand identifieras den okände passageraren som den efterlyste ”Najib” när poliserna får titta på bilder av honom.

I början av juli får en civilpatrull syn på honom av en slump, och då polis slår till mot lägenheten där han befinner sig tillsammans med två andra män hittar de en skarpladdad pistol och narkotika. ”Najib” lyckas fly ut genom fönstret men blir plockad av en polishund som biter honom i benet.

Uppgifter som framkommer i utredningen gör att åklagaren fattar misstankar om att ”Najib” i själva verket är Amin och vänder sig till Migrationsverket som efter en bildjämförelse kan fastslå ”med visshet” – den starkaste graden av säkerhet – att personerna på bilderna är identiska.

I ett möte med Migrationsverket förnekar ”Najib” först att han är Amin – som han säger sig aldrig ha hört talas om – och står fast vid sina uppgifter.

– Jag har ingen falsk identitet, jag fattar inte vad ni pratar om, jag förstår inte hur ni kan göra en sån bedömning. Se på pannan, jag har inte en sån panna, se på tröjan, jag har inte den tröjan. Ni måste tänka noga.

För både Migrationsverket och Polisen stod det emellertid klart att han ljög, och hans tillfälliga uppehållstillstånd under den falska identiteten drogs tillbaka. Samtidigt innebar det att han slutade vara ett ärende för socialtjänsten. Eftersom han på papperet hade varit minderårig hade han varit omhändertagen enligt lagen om vård av unga och fått en plats på ett SIS-boende, vilket nu ersattes av en plats i häktet.

Åldersfrågan blir helt avgörande för straffet om han fälls

Amin erkände efter en tid att han sökt och fått beviljat uppehållstillstånd under det falska namnet ”Najib”, men vidhöll att han var född 2003. Under tiden i häktet försökte han skicka brev till sin mor där han uppmanade henne att stödja hans version för att slippa bli dömd till fängelse och utvisning, men breven upptäcktes av personal och kom aldrig iväg.

Det finns alltså tre olika uppgifter om hans ålder. Amin är född antingen 1996, 1999 eller 2003, och det har stor betydelse för påföljden. Åklagaren menar att han definitivt inte är född 2013, men om han fälls blir det upp till tingsrätten att besluta huruvida han skall dömas som om han var 16, 19 eller 22 år gammal vid tidpunkten för de gärningar för vilka han står åtalad.

Åklagaren har yrkat på livstids utvisning, men för att han skall kunna utvisas över huvud taget måste rätten komma fram till att han är född 1996 – eftersom personer som kommit till Sverige före 15 års ålder och vistats i landet mer än fem år inte kan utvisas.

Rättegången mot Amin pågår nu i Uppsala tingsrätt och dom väntas om ett par veckor.

