Brasiliansk högerkandidat knivhuggen – får stöd av Tottenham-stjärna

VÄRLDEN Den brasilianska högerkandidaten Bolsonaro knivhöggs av en vänsteranhängare under ett valmöte. Nu får han stöd av den fotbollsstjärnan Lucas Moura – men stödet får kritik.

Den brasilianska storstjärnan Lucas Moura har haft en strålande inledning på säsongen för Tottenham i Premier League. 26-åringen gjorde bland annat två mål på Manchester United på deras hemmaplan Old Trafford, och utsågs nyligen till månadens spelare.

Men nu har Moura hamnat i politiskt blåsväder efter att ha stött högerkandidaten Jair Bolsonaro i det brasilianska presidentvalet. Moura twittrade att Brasilien behövde en ny riktlinje, och avfärdade också anklagelser mot Bolsonaros om rasism. Mouras tweet har skapat rubriker, och BBC:s fotbollskorrespondent i Brasilien twittrade att Mouras tränare borde ta honom från högerkanten.

Oooooh, Lucas Moura. It’s not just Pochettino who needs to take him away from the right wing……

— Tim Vickery (@Tim_Vickery) 10 september 2018