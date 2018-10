Brevbomber till demokrater och kända liberaler i USA

USA På fredagen hittades nya bomber adresserade till amerikanska tjänstemän och politiker på toppnivå.

Den här gången var bomberna adresserade till James Clapper, Director of National Intelligence under Barack Obama, och den demokratiska senatorn Cory Booker. Bomberna är bara de senaste i en bombvåg som pågått under hela veckan.

Den första brevbomben hittades i en brevlåda utanför George Soros hus på måndagen 22 oktober. Bomben detonerades kontrollerat av polisens bombgrupp. Miljardären Soros byggde sin förmögenhet på att spekulera i valutor, bland annat den svenska kronan under 90-talets kris, men har på senare tid blivit känd som en motståndare till högerpolitiker som Viktor Orbàn och Donald Trump.

Sedan hittades bomber adresserade till demokratiska politiker som Barack Obama, Hillary Clinton och Eric Holder, tv-bolaget CNN, samt Trump-motståndare som den före detta CIA-chefen John Brennan. På torsdagen skickades paket till den demokratiska före detta vicepresidenten Joe Biden och skådespelaren Robert De Niro, som fått mycket uppmärksamhet för Trump-kritiska uttalanden.

– Det amerikanska folkets säkerhet är min högsta och viktigaste prioritet, sade president Trump i ett uttalande på onsdagen, där han lovade att statens ”hela tyngd” lades på att hitta de ansvariga, rapporterar Fox News.

Nancy Pelosi och Chuck Schumer, de demokratiska gruppledarna i representanthuset och senaten, sade emellertid i ett gemensamt uttalande att presidentens ord var ”tomma”.

”Gång på gång har presidenten översett med fysiskt våld, och splittrat amerikaner med sina ord och handlingar”, stod det också i uttalandet.