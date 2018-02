Brittisk medborgare åkte ner och krigade mot IS – nu åtalas HAN för terroristbrott

IS-terrorister kan gripas när de försöker att återvända till länder där de har medborgarskap – i Storbrittanien har även de som valt att bekämpa IS råkat i klammeri med rättvisan. Aidan James greps på flygplatsen i Liverpool efter att han kommit tillbaka till Storbrittanien på onsdagen. Nu är han åtalad för tre terroristbrott uppger The Sun.

Enbarnspappan Aidan James är den andre brittiske medborgare som blivit åtalad för terroristbrott efter att ha bekämpat terroristorganisationen IS på plats i Mellanöstern.

Sedan tidigare har James Matthews åtalats efter att ha berättat i en tv-dokumentär – The Brits battling IS – hur han anslöt till kurdiska YPG för att bekämpa IS.

James Matthews, en före detta militär, sa att han blev inspirerad att gå med i YPG efter att ha sett ett foto av en ISIS-terrorist som höll upp huvudet på en kvinna som hade blivit halshuggad.

– Det som verkligen skakade mig var ett foto som jag såg på Facebook av en ISIS-krigare som håller upp det avhuggna huvudet på en kvinna, sade han i dokumentären och fortsätter:

– Det var något av det ondaste jag någonsin sett och det påverkade mig oerhört mycket.

