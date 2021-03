Burkaförbud införs i Schweiz: ”Den islamistiska extremismen måste fördrivas från Europa”

SCHWEIZ En majoritet stödde förslaget i den schweiziska folkomröstningen om att göra det förbjudet att täcka ansiktet – med till exempel burka eller niqab – på offentliga platser. – Den islamiska extremismen måste fördrivas från Europa. Burkan är en del av denna extremism. Det här är ett utmärkt beslut av ett av Europas mer sunda länder, säger Ronie Berggren, konservativ politisk kommentator för Nyheter Idag.

Med en liten men klar marginal – 51,8 procent för ja mot 48,2 procent för nej-sidan – vann förslaget om att förbjuda täckning av ansiktet, uppger BBC.

Förbudet innebär att exempelvis de muslimska plaggen niqab och burka inte tillåts i offentliga miljöer. Däremot får de fortfarande användas i religiösa sammanhang, exempelvis inne i en moské. Det kommer också vara tillåtet att ha på sig masker under exempelvis karnevaler eller liknande ”kulturella yttringar”.

Bakom initiativet till folkomröstningen finns Schweiz största parti, Schweiziska Folkpartiet, som satsat på att kampanja mot islamistisk extremism.

”Extremismus stoppen!”, har det bland annat stått på deras kampanjaffischer.

Folkomröstningens resultat är mycket positivt tycker Ronie Berggren, konservativ politisk kommentator som driver podden Amerikanska Nyhetsanalyser.

– Ett utmärkt beslut. Den islamiska extremismen måste fördrivas från Europa, detta är ett steg i rätt riktning, säger han.

– Politiker i övriga Europa bör inspireras och inte låta sig skrämmas av dem som vill hävda att detta är islamofobi. Det handlar om att mota islamisk extremism och värna västerländsk kvinnosyn, säger han.

Ronie Berggren menar att många tongivande svenska politiker och partier hittills helt misslyckats med detta och i flera fall tvärtom fungerat som möjliggörare. Han påminner om tidigare toppolitikern inom Liberalerna Birgitta Ohlsson som 2009 i en debattartikel föreslog att tillåta böneutrop från svenska minareter som svar på att Schweiz förbjöd minareter.

”Att muslimer vill bygga gudstjänstlokaler är ett tecken på att man känner sig hemma i Sverige. Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas”, skrev L-profilen Birgitta Ohlsson.

Klagomålen och anklagelserna om islamofobi har redan börjat höras från högprofilerade debattörer – och inte bara i Schweiz. Schweiz anklagas bland annat för att ”följa i Frankrikes islamfobiska fotsteg” av en professor vid ett amerikanskt universitet.

Switzerland 🇨🇭passes a ban on Islamic facial coverings (including niqab and burqa) in nearly all public places — following in France’s Islamophobic footsteps pic.twitter.com/7W4PHj5OzX

— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) March 7, 2021