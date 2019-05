Busch Thor: ”Idag är C ett rent lydparti till S”

STOCKHOLM Efter beskedet om att Centerpartiet räddar Annika Strandhäll från att fällas i tisdagens misstroendeförklaring är kritiken massiv. En av de som sågar C är Ebba Busch Thor som på Twitter avfärdar Annie Lööfs löften om att C skulle vara ett ”liberalt oppositionsparti”. I stället är C ett rent lydparti till Socialdemokraterna, skriver Busch Thor.

Under måndagskvällen avslöjade Svenska Dagbladet att Centerpartiet bestämt sig för att rädda kvar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i tisdagens förtroendeomröstning. Något som C senare bekräftade till TT.

– Centerpartiet kommer att lägga ner sina röster i tisdagens misstroendeomröstning om statsrådet Annika Strandhäll, sade Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiet.

– En misstroendeförklaring är det absolut skarpaste vapnet riksdagen har och det måste man hantera ansvarsfullt. Vi tycker inte att skälen håller, säger han till Expressen.

Bakgrunden till misstroendeförklaringen, som Moderaterna lade fram, och den efterföljande omröstningen, är Strandhälls agerande i samband med att Försäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler fick sparken.

Tidigare har Liberalerna meddelat att man ämnar rösta med SD, KD och M för att fälla Strandhäll. Men utan C blir Strandhäll kvar.

Annie Lööf och C möts nu av stenhård kritik. KD:s partiledare Ebba Busch Thor kallar C för ett ”rent lydparti till S” och påminner om Annie Lööfs tidigare utfästelser om att agera som ”en liberal nagel i ögat på S”.

C skulle vara ett ”liberalt oppositionsparti” och ”en liberal nagel i ögat på S”. Det var Annie Lööfs löfte till väljarna i januari. Idag är C ett rent lydparti till S. Onekligen en liberal tolkning av begreppet opposition. #svpol #misstroende — Ebba Busch Thor (@BuschEbba) May 28, 2019

På sociala medier är kritiken omfattande. En användare påminner om de gånger som Centerpartiet tidigare räddat socialdemokrater. Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé kallar C för ”politiskt stödparti”.

Centern räddar Hultgren

Centern räddar Löfven

Centern räddar Strandhäll

Centern räddar ……….. — jorks (@jorks37) May 28, 2019

Tidigare domaren Krister Thelin ställer frågan om det inte är lika bra om Centerpartiet nu blir en del av regeringen på riktigt.

Är det inte lika bra att @Centerpartiet inträder i regeringen? På det sättet skulle de åtminstone kunna säkerställa att de borgerliga delarna av 73-punktsprogrammet inte blir bortdribblade. Rollen som oppositionsparti får anses definitivt förstörd genom att ge Löfven stöd idag. — Krister Thelin (@KristerThelin) May 28, 2019

Partipiskan ven. Centern väntade till efter valet. Centern är ett ränksmidande, smutskastande och opålitligt floskelparti. Den taktiken har varit ganska framgångsrik hittills. pic.twitter.com/CR96KdVeDH — Bo Lagerqvist (@BoLagerkvist) May 28, 2019

Centerpartiets policychef Magnus Demervall försvarar sitt partis agerande. Moderaternas presschef Cherine Khalil avfärdar hans förklaring.