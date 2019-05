Buss exploderade i Egypten: Minst 17 skadade

EGYPTEN En buss som transporterade i huvudsak sydafrikanska turister exploderade på söndagen. Enligt Egyptens turistminister Rania A. Al Mashat har några passagerare fått lindrigare skador varav tre har fått komma till sjukhus.

Olika källor uppger att det handlar om i huvudsak sydafrikanska turister, 25 stycken, som åkte på en buss från flygplatsen i Kairo till de världsberömda pyramiderna i Giza.

Olika siffror om hur många som skadats cirkulerar. Enligt Reuters rör det sig om mellan 14 och 16 personer.

#Breaking : According to Reuters, 25 South African tourists were being transported from the airport to the #Giza Pyramids in #Egypt when the bus was rocked by an explosion. Between 14 and 16 people are injured. #SouthAfrica

Enligt Egyptens turistminister Al Mashat handlar det om lindriga skador och tre personer har fått vård på sjukhus.

Today an incident took place in Giza involving a bus and a minor explosion. Of the 28 passengers on the bus we can confirm some minor injuries with three being treated at the hospital as a precaution. All of those involved are being fully supported in their onward travels. #Egypt

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) May 19, 2019